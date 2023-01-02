İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis gece boyunca da etkisini sürdürdü. Sabahın erken saatlerinde de etkili olan sis, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM), TEM Otoyolu ve Boğaz çevresinde etkili oldu.
Sis nedeniyle uçuşlar da etkilendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10:00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir." denildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli: Uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi - Son Dakika