İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli: Uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi - Son Dakika
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli: Uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

02.01.2023 09:22
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli: Uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda etkisini artıran sis nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. İniş yapamayan 22 uçağın İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği bildirilirken uçuşların da saat 10.00'da normalleşmesi bekleniyor.

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis gece boyunca da etkisini sürdürdü. Sabahın erken saatlerinde de etkili olan sis, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM), TEM Otoyolu ve Boğaz çevresinde etkili oldu.

22 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Sis nedeniyle uçuşlar da etkilendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, 5:45 itibari ile pist önce iniş sonra 6:20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 7:20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10:00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir." denildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiremeyen 22 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli: Uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi - Son Dakika
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