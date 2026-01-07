Sabiha Gökçen Havalimanı 2025'te Rekor Kırdı - Son Dakika
Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı 2025'te Rekor Kırdı

07.01.2026 14:18
Sabiha Gökçen Havalimanı, 2025'te 48 milyon yolcuya hizmet vererek ve projelerle başarısını artırdı.

Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, havalimanında 2025 yılını rekor yolcu ve uçuş sayıları, tamamlanan dev projeler ve yüzde 100 faal altyapı sistemleri ile başarıyla geride bıraktı. Havalimanı 48 milyonu aşkın yolcuya ev sahipliği yaparken, 275 bin 321 uçuş trafiği gerçekleşti.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 2025 yılı boyunca hava trafiğini dünya standartlarında bir performansla yönetti. İstanbul'un dünyaya açılan kapısı Sabiha Gökçen Havalimanı yıl genelinde toplam 48 milyon 414 bin 368 yolcuya ev sahipliği yaparken, 275 bin 321 uçuş trafiği gerçekleşti. Dış hatlarda en çok gidilen ülke Almanya olurken, en fazla ziyaret edilen destinasyon ise KKTC Ercan Havalimanı oldu. İç hatlarda ise en sık ziyaret edilen durak Antalya Havalimanı olarak kayıtlara geçti. 2025 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı, yüzde 56'sı dış hatlar, yüzde 44 ise iç hatlara hizmet verdi.

HEAŞ, 2025 yılında uçuş emniyetini artıracak kritik projeleri de hayata geçirdi. 24L ve 24R pistlerinin ILS ilk devreye alma uçuş kontrolleri başarıyla tamamlanırken, 06L ILS kurulum çalışmaları yüzde 95 seviyesine ulaştı. Toplam 12 uçuş kontrolünün gerçekleştirildiği yılda, SHGM tarafından ilk kez zorunlu tutulan detaylı monitörlü sistemler, Türkiye'deki diğer meydanlardan önce HEAŞ tarafından başarıyla kullanıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın mevcut kapasitesini 50 milyona çıkaracak olan Terminal 1 Renovasyon Projesi-Faz 1 ve teknik projelerden A-SMGCS Genişleme ve EFS/DCL Güncelleme projeleri devreye alındı. Ayrıca HEAŞ tarafından özel olarak tasarlanan "Akustik Kuş Kovucu Sistem" ikinci pistte aktif hale getirildi. Havalimanının teknolojik kalbi olan; Havacılık CNS sistemleri (ILS, A-SMGCS, D-VOR, DME, VCS, VRS, D-ATIS ve EFS/DCL), yıl boyunca yüzde 100 faal ve 7/24 kesintisiz çalıştırılarak emniyetten taviz verilmedi.

7/24 operasyonel güç ve saha emniyeti

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yıl boyunca 300 periyodik bakımla elektrik altyapısında da sıfır kesinti sağlandı. Yapım işleri sürecinde ise 30 bin metrekareye yakın hangar ve tesis alanı ile binlerce metrekarelik PAT (Pist, Apron ve Taksi) sahası yenilendi. Bununla birlikte apron operasyonlarında 5 bin 513 towing ve 47 bin 11 trafik follow-me hizmeti sağlandı.

ARFF ve Sağlık hizmetleri konusunda da oldukça hassas olan HEAŞ yangın ve acil durum ekipleri, 3 bine yakın önleyici hizmet verdi. İlk yardım hizmetlerinde de 850 vakaya müdahale edilerek kesintisiz sağlık hizmeti sunuldu.

Çevre dostu havalimanı

Özellikle sıfır atık çalışmalarında ön plana çıkan Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, hayata geçirdiği çevre vizyonu kapsamında, 2025 yılında 400 bin kilogramdan fazla atığı geri dönüştürerek ekonomiye de büyük katkı sağladı. Türkiye'nin en önemli hedeflerinden biri olan Sıfır Atık Projesi'ne tam uyum sağlayan HEAŞ, bu kapsamda havalimanı genelinde kurduğu geri dönüşüm istasyonları ve havalimanı ekosisteminde düzenlediği farkındalık eğitimleriyle atık ayrıştırma oranlarını yıl boyunca yükseltti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

