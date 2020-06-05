Sabiha Gökçen Havalimanı eski hareketli günlerine geri dönüyor - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dün gerçekleşen iç hat seferlerinde 15 bin yolcu seyahat etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının geriletilmesi ve kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 1 Haziran'da yeniden faaliyete açıldı.

Maskesiz yolcu kabul edilmeyen havalimanında misafirlerin güvenli seyahat edebilmeleri için tüm önlemler alındı. Terminal binasında birçok noktaya dezenfektanlar ve maskeler konuldu. Ayrıca sosyal mesafe ve hijyene dikkat çeken uyarı levhaları yerleştirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi'nden (İSG) alınan bilgiye göre ilk etapta tarifeli iç hat seferlerine açılan havalimanında Pegasus Hava Yolları ve AnadoluJet'in seferlerini artırmasıyla 4 Haziran perşembe günü 112 sefer gerçekleşti.

Gerçekleşen 54 gidiş, 58 gelişli bu 112 seferde, toplam 15 bin kişi yolculuk yaptı. İki buçuk ayın ardından ilk kez yoğun bir günün yaşandığı havalimanında yeni normallerle uyum içinde iç hat seferleri devam ediyor.