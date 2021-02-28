Saçlarını sigortalatma kararı alan Lara, işlem için 500 bin TL ödeyecek - Son Dakika

Saçlarını sigortalatma kararı alan Lara, işlem için 500 bin TL ödeyecek

28.02.2021 23:57

Bir zamanlar müzik listelerine damga vuran şarkılara imza atan şarkıcı Lara, saçlarını sigortalatma kararı aldı. Ünlü şarkıcı, sigortalama işlemi için 500 bin TL ödeyecek.

Pop müzikte 2000'li yıllara çıkardığı şarkılarla damgasını vuran Lara, uzun bir süre sessizliğini korumuş, değiştirdiği imajı ile yeniden piyasalara giriş yapmıştı.

500 BİN TL ÖDEYECEK

Şimdilerde çıkardığı yeni şarkının heyecanını yaşayan şarkıcı Lara, saçları için radikal bir karar aldı. Uzun ve tamamen doğal olduğunu söylediği saçlarını sigortalatmak için adım atan ünlü şarkıcı, bu işlem için şirkete tam 500 bin TL ödeyecek.

Saçlarını sigortalatma kararı alan Lara, işlem için 500 bin TL ödeyecek

ŞAMPUAN REKLAMLARINA GÖZ KIRPTI

Saçlarının bakımı için doğal bakım kürleri ve sabun kullanan Lara, sigorta işleri için gerekli kurumlarla görüşmeye yapmaya başladı. Mart ayında kesin kararını verecek olan şarkıcı, şampuan reklamlarından teklif almamasına üzüldüğünü belirterek, "Artık bir firmanın ilgisini çekeriz" diye konuştu.

Saçlarını sigortalatma kararı alan Lara, işlem için 500 bin TL ödeyecek

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Son Dakika Magazin Saçlarını sigortalatma kararı alan Lara, işlem için 500 bin TL ödeyecek - Son Dakika Magazin


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