Son Dakika Haberleri: Sadakataşı Derneği'nden İdlib'e acil yardım
Son Dakika Güncel Sadakataşı Derneği'nden İdlib'e acil yardım

Sadakataşı Derneği'nden İdlib'e acil yardım

44 dakika önce

Sadakataşı Derneği, İdlib'in merkez ve kırsal bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahipleri için gıda, ekmek ve kışlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği'nden İdlib'e acil yardım, System.String[]

Sadakataşı Derneği, İdlib'in merkez ve kırsal bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahipleri için gıda, ekmek ve kışlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, yüz binlerce kişinin temel yaşam malzemeleri ve gıda bulmakta zorlandığı İdlib'in merkezi ve kırsal bölgelerinde Sadakataşı acil yardım ekibi tarafından 8 bin 500 litre süt, 3 bin 400 paket bebek bisküvisi, 250 bin ekmek ve 500 çocuğa kışlık kıyafet dağıtımı yapıldığı aktarıldı.

Yardımlardan yaklaşık 5 bin ailenin yararlandığı belirtilen açıklamada, yaşamlarını idame ettirmekte güçlük çeken İdlibli ihtiyaç sahibi aileler için başta gıda, ekmek ve kıyafet olmak üzere temel yaşam malzemeleri dağıtımının devam edeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, "7 yıldır iç savaşın yaşandığı Suriye'de defalarca kez insanlık dramına şahit olduk. İdlib'de yaşanan drama duyarlılığımızı arttırmak ve oradaki kardeşlerimizin bulundukları durumdan kurtarmak için hayırsever vatandaşlarımız desteğiyle bölgeye acil yardım ulaştırdık. Bölgeye yardım ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı
Son Dakika: Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzü şekilden şekle girdi Milli Savunma Bakanlığı: Suriyeli kardeşlerimiz korkmayın, zulüm bitiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:15:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sadakataşı Derneği'nden İdlib'e acil yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]