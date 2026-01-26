SADC, Mozambik'te Sel İçin Acil Ekip Gönderdi

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), haftalardır süren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle Mozambik'te yürütülen kurtarma ve yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla ülkeye uzman bir ekip gönderdi.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'ndan yapılan açıklamada, selden etkilenen bölgelerde kurtarma ve yardım çalışmaları yapmak üzere Mozambik'e "Acil Müdahale Ekibi" gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, ekibin, lojistik, arama kurtarma, halk sağlığı, iletişim, veri yönetimi gibi alanlarda uzmanlardan oluştuğu kaydedildi.

Son verilere göre Mozambik'te Ekim 2025'ten bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle 125 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde seller nedeniyle ana yollar, okullar, sağlık merkezleri ile altyapı ciddi hasar gördü.

Sellerden etkilenenlerin sayısı 770 bini aştı.

Ülkede açlık ve salgın hastalık riski de arttı.