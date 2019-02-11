Saddam'ı Öven Şair Teslim Oldu
2 gün önce
Saddam'ı öven Iraklı halk şairi Salah Harbavi, hakkında verilen tutuklama kararı sonrasında teslim oldu.
Saddam'ı öven Iraklı halk şairi Salah Harbavi, hakkında verilen tutuklama kararı sonrasında teslim oldu.
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin
'e yazdığı bir şiirle övgüler yağdıran Iraklı halk şairi Salah Harbavi, hakkında tutuklama kararı çıkması ardından Zikar kentinde polise teslim oldu. Şiirinin sosyal medyada yayılması üzerine hakkında açılan soruşturmadan sonra tutuklama kararı çıkan şairle soruşturma yapılacağı öğrenildi.
Zikar Valiliği, Saddam'ı öven şairin kendisine verilen tüm hakları ihlal ettiğini belirterek tutuklama kararının özgürlükleri kısıtlamak anlamına gelmediğini belirterek, sokağı galeyana getirmek ve devrik Baas rejime özlem duymak suçundan kaynaklandığını vurguladı.
Irak'ta özellikle DEAŞ saldırıları ve artan yoksulluk yüzünden birçok kimsede Saddam dönemindeki istikrar ve iyi yaşam şartlarının özlenmesine yol açtı. - ERBİL
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:47 Kaynak: İHA
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