Sadece uzaydan görülebilen Güneş tutulması gerçekleşti! İşte görüntüler

Yüksek çözünürlüklü uzay fotoğraflarıyla NASA, ilgili kişilerin dikkatini çekiyor. Son olarak Güneş gözlemi yapan bir uzay aracı, 29 Haziran Çarşamba günü güneşin önünden geçen Ay'ı yakaladı. Sadece Dünya'nın 35 bin kilometre yukarısındaki gözlemevinin olduğu yerden görülebilen bu doğa olayı fazlasıyla ilgi çekti.

Ay, Güneş'in yüzde 67'sini kapladı

Uzayda meydana gelen hava olaylarını takip eden SpaceWeather, bu olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre Ay, Güneş'in yüzde 67'sini kapladı. Bu görüntüleri ise NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO) kaydetti.

Konuyla ilgili ise şu açıklamaları yaptı: "SDO, güneş aktivitesinin nasıl yaratıldığını ve uzay havasını nasıl etkilediğini araştırıyor. NASA, Güneş'in içinin, atmosferinin, manyetik alanının ve enerji çıkışının uzay aracı ölçümleri, birlikte yaşadığımız yıldızı anlamamıza yardımcı oluyor."

NASA, Ay'a gitmekte kararlı! Tarih verildi

35 dakikalık doğa olayını kaydeden SDO, NASA ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi tarafından ortak geliştirildi. 2010 yılından fırlatılan uzay aracı, Güneş tutulması olayı sayesinde uzmanlar yardımcı oluyor. Bu görüntüler sayesinde uzmanlar, Güneş'i daha yakından inceliyor. Özellikle NASA, güneş gözlem görevi için çeşitli aracı görevlendirdi. Bunun nedeni ise Güneş'in gezegendeki bağlamına dair daha iyi bilgi edinmek ve aşırı ısınan dış bölgesini keşfetmek.

Bu yıldız, her 11 yılda bir, fırtınalı ya da sakin geçen döngüsünü tamamlayarak yenisini başlatıyor. 2019'da ise Güneş'in 25. döngüsüne girdiği bildiriliyor. Gök bilimciler ise Güneş'teki patlamaların birkaç yıl içinde daha da artacağını ve zirveye ulaşacağını belirtiyor. Bunun nedeni ise Güneş'in şu anda en hareketli evrede olması.

En yakın zamanda Dünya'dan izlenebilecek Güneş tutulması ise 25 Ekim'de gerçekleşecek. Tutulmayı hem Avrupa hem de Asya kıtalarından görmek mümkün olacak.

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