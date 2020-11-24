'Sadece vitamin ve mineral bakımından zengin beslenmeyle bağışıklık sistemi güçlenmez' - Son Dakika

'Sadece vitamin ve mineral bakımından zengin beslenmeyle bağışıklık sistemi güçlenmez'

24.11.2020 12:11
'Sadece vitamin ve mineral bakımından zengin beslenmeyle bağışıklık sistemi güçlenmez', System.String[]

ANTALYA'da, Diyetisyen Aysun Yurdakul, sadece vitamin ve mineral bakımından zengin beslenmeyle güçlü bağışıklık sistemine sahip olunamayacağını söyledi.

ANTALYA'da, Diyetisyen Aysun Yurdakul, sadece vitamin ve mineral bakımından zengin beslenmeyle güçlü bağışıklık sistemine sahip olunamayacağını söyledi.

Diyetisyen Aysun Yurdakul, bağışıklık sistemini güçlendirmenin tek ve mucizevi bir yolu ya da besini olmadığını, bunun günlük alınan protein miktarı, esansiyel yağ asitleri, karbonhidrat miktarı ve çeşidine bağlı olduğunu belirtti. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin dengeli beslenmeye bağlı olduğunu vurgulayan Yurdakul, egzersiz ve bitkisel takviyelerin ise önemli olduğunu söyledi.

A, C VE E VİTAMİNLERİ ÖNEMLİMevsim geçişlerinde soğuk algınlığı ve gripte etkili olan takviyelere değinen Yurdakul, zerdeçalın antioksidan özelliğiyle stres başta olmak üzere birçok kronik hastalığın tedavisinde alternatif olarak kullanılabilen besin desteği olabildiğini ifade etti. Balık yağlarının, özellikle soğuk su balıklarından somon ve tunanın Omega-3 açısından zengin olduğundan bağışıklık sisteminin destekleyicileri arasında sayılabildiğini söyleyen Yurdakul, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle haftada 2 gün balık tüketiminin, hem kalp sağlığı hem de bağışıklık sistemini destekleyici etkisi olduğu bilinmektedir. Vitamin A, C, E, bağışıklık sisteminin doğal besinlerle sağladığı askerlerin başında gelmektedir. Tatlı patates, havuç, brokoli, lahana, yumurta sarısı, ıspanak, kurutulmuş kayısı, turunçgiller, yeşil yapraklı sebzeler, tatlı kırmızı biber, maydanoz, ananas, karnabahar, mango, yeşil dolmalık biber ve kivi bu vitaminlerce zengin besinlerdir."ISPANAK K VİTAMİNİ DEPOSUIspanağın bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde büyük bir yardımcı olarak sayıldığını anlatan Yurdakul, "Özellikle B vitamin grubunca zengin ve Omega-3 kaynağı olan ıspanak, aynı zamanda K vitamini deposudur. Antioksidan özelliği ile de C ve E vitaminlerinden de zengin oluşu, ıspanağı bağışıklık sistemi için daha da elzem kılar" dedi.YEŞİL ÇAY, YÜKSEK ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNE SAHİPZencefilin, içeriğindeki fenolik bileşenlerin zenginliği nedeniyle yüksek bir antioksidan kaynağı olduğunu belirten Yurdakul, özellikle grip ve soğuk algınlığı durumunda zencefilin, solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirdiğini vurguladı. Bağışıklık sisteminin başlıca koruyucularından olan yeşil çayın, içerdiği flavonoidler sayesinde yaban mersininin ardından en yüksek antioksidan kapasitesine sahip olduğunu sözlerine ekleyen Yurdakul, "Bu sayede grip ve soğuk algınlığında vücudun savunmasında üstün bir kalkan sağlar. Yeşil çay tüketiminin bu dönemde günde 2-3 bardak tüketimi büyük önem taşır" şeklinde konuştu.SAĞLIKLI BAĞIRSAK FLORASI İÇİN KEFİRBağışıklık sisteminin destekleyicilerinden bir diğerinin de probiyotikler olduğunu anlatan Yurdakul, şöyle devam etti: "Sağlıklı bir bağırsak florası güçlü bir bağışık sistemini ifade eder. Bu bağlamda bize en büyük destekçilerden biri kefirdir. Yapılan çalışmalar doğrultusunda antioksidan anti inflamatuvar etkisi bağışıklık sistemini de doğrudan etkilemekte olup özellikle de bağırsak sağlığının desteklenmesinde büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir. Ayrıca kefir de önemlidir. Kefir, protein, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve D vitamini, B12 vitamini ve B2 vitamini deposudur. Buna ek A, E, C, K, B1, B3 vitaminleri, demir ve potasyum minerallerini de içerir. Kefirde 61 farklı canlı bakteri suşu bulunduğu için birçok fermente süt ürününden çok daha güçlü bir probiyotik kaynağıdır. Probiyotikler olarak bilinen kefire özgü mikroorganizmalar hem bedensel hem de mental sağlığı iyi anlamda desteklediğine dair birçok çalışma mevcuttur. Yapılan çalışmalara göz attığımızda, 7 gün kefir tüketen deneklerde kefirin anti-inflamatuvar etkisi kanıtlanmıştır. Bu etkisi sitokin oluşumunu baskılayıp yankı tepkimelerinin önüne geçtiği görülmüştür. Uzun süreli kefir kullanımının kolesterolü düşürdüğü ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olduğu kanıtlanmıştır."D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ ÇOK YAYGINDiyetisyen Aysun Yurdakul, D vitamini eksikliğinin toplumda yaygın görüldüğüne dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"D vitamini eksikliği, kas iskelet sistemi ağrıları, osteoporoz, diabetes mellitus, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, otoimmun hastalıklar, uyku bozuklukları, kanser ve mortalite artışı arasındaki muhtemel ilişki yapılan araştırmalarda gündeme gelmektedir. Yapılan çalışmalarda Covid-19'lu hastaların serum D vitamini seviyesi yükselme durumu, beraberinde iyileşme sürecini hızlandırdığı gözlenmiştir. D vitamininin ana kaynağı güneş olsa da besinlerden de elde edebiliriz. Bu besinler, ton balığı, somon, uskumru, istiridye, karaciğer, yumurta sarısı, tatlı patates, mantar, maydanoz, ısırgan otu, yulaf olarak sıralanabilir."


'Sadece vitamin ve mineral bakımından zengin beslenmeyle bağışıklık sistemi güçlenmez'

Antioksidan, Diyetisyen, omega 3, Balık, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Sadece vitamin ve mineral bakımından zengin beslenmeyle bağışıklık sistemi güçlenmez' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kervansaray Holding'e kayyum ataması sırasında rüşvet dağıtıldığı iddiası HSK'ya taşındı Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım 23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim         
11:47
Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü         
11:34
Güne düşüşle başlayan altın 463 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altın 463 liradan işlem görüyor         
11:21
Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır         
11:13
Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş         
11:04
Profesörün adına sahte Instagram hesabı açıp teşhis bahanesiyle ailelerden çocukların özel bölgelerine ait fotoğraf istemişler Profesörün adına sahte Instagram hesabı açıp teşhis bahanesiyle ailelerden çocukların özel bölgelerine ait fotoğraf istemişler         
10:24
Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı         
10:10
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Kargocu üzerinde Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada         
09:39
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı         
22:59
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi         
21:10
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 12:49:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Sadece vitamin ve mineral bakımından zengin beslenmeyle bağışıklık sistemi güçlenmez' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei