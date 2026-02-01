Sadettin Saran, Boksta Fenerbahçeli Sporcuları Destekledi - Son Dakika
Sadettin Saran, Boksta Fenerbahçeli Sporcuları Destekledi

01.02.2026 15:35
Fenerbahçe Başkanı Saran, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda sporcuları izleyip tebrik etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nı takip ederek sarı-lacivertli sporculara destek verdi.

Saran, Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu'nda final müsabakalarıyla devam eden şampiyonada mücadele veren Fenerbahçeli sporcuları izlemek ve desteklemek amacıyla salona geldi.

Madalya alan Fenerbahçeli sporcularla hatıra fotoğrafı çekilen ve onları tebrik eden Saran, sporculara madalya takdimi de yaptı.

Saran, basın mensuplarına, yetenekli gençlerin yanında olmak için bugün şampiyonaya geldiklerini söyledi.

Organizasyonda kadın ve erkeklerde 40 müsabakanın 33'ünde madalya aldıklarını aktaran Saran, "Gurur duyuyoruz onlarla ve burada olmak bana enerji veriyor. Onları seviyoruz. İyi ki varlar. Dünyada bizim kadar olimpiyatlara sporcu veren spor kulübü yok. Bu da bizim büyüklüğümüz. Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyoruz. Sporcularımız iyi ki var. Onları seviyorum. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

Basın mensuplarının futbol takımının transfer çalışmalarıyla ilgili bir gelişme olup olmadığıyla ilgili sorusu üzerine Saran, "Konu bugün boks." ifadesini kullandı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Saran'a plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
