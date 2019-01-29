Son Dakika Haberleri: Sadık Performansıyla Göz Doldurdu

Sadık Performansıyla Göz Doldurdu

7 dakika önce

Fenerbahçe'nin yeni savunmacısı Sadık Çiftpınar, takımıyla çıktığı ikinci lig maçında gösterdiği başarılı performansla taraftarın beğenisini topladı.

Sadık Performansıyla Göz Doldurdu, System.String[]
Fenerbahçe'nin yeni savunmacısı Sadık Çiftpınar, takımıyla çıktığı ikinci lig maçında gösterdiği başarılı performansla taraftarın beğenisini topladı.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan renklerine bağladığı Sadık Çiftpınar, dün eski takımına karşı gösterdiği performansla göz doldurdu. 90 dakika boyunca sahada kalan 26 yaşındaki stoper, özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkatleri üzerine çekerken, maç boyunca yüzde 91.1'lik pas yüzdesiyle oynadı. Yaptığı 74 pasın 68'sinde başarılı olan Sadık bu alanda sahanın en iyi oyuncusu oldu. Girdiği 15 ikili mücadelenin 12'sinden galip ayrılan Sadık, savunmasından 5 de pozisyon uzaklaştırdı.

Maç sonu sarı-lacivertli taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu Sadık'ın performansını, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da beğendiğini belirtti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçeli Sadık, Performansıyla Beğeni Topladı Ankara'da Yapımı Tamamlanan Stat, Kapılarını Açtı

Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile Yolları Ayırma Kararı Aldı Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor Taraftarlarının Metrobüsteki Kavgası Kameraya Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 10:23:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sadık Performansıyla Göz Doldurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]