Saf kesesinden çıkan taşlar şaşırttı

Çorum'da ameliyat edilen bir hastanın safra kesesinden 3 bin 765 adet taş çıkarıldı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran 60 yaşındaki Hanım Yaşar'ın yapılan tetkiklerinde, safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Aziz Cengiz tarafından ameliyata alınan Yaşar'ın safra kesesinden 3 bin 765 taş çıkarıldı.

Ameliyatla ilgili açıklama yapan Opr. Dr. Aziz Cengiz, hastanın başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Ameliyat sonrasında hastamızın safra kesesinden çıkan taş sayısı biri biraz şaşırttı. Taşların sayımı için 4 arkadaşımızı görevlendirdik. Yaklaşık bir saat sürdü sayım. 3 bin 765 adet taş sayıldı" dedi. Cengiz, hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve taburcu olacağını açıkladı.

Safra kesesi taşları bayanlarda özellikle sık olduğunu dile getiren Cengiz, "Son dönemlerde genç yaştaki erkeklerde safra kesesi taşı artmakta. Bunda da özellikle beslenme alışkanlığının değişimi ve hareketsiz yaşam etkili oluyor" dedi.