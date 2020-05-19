Şafak Sezer: Bir daha Ersin Korkut ve Büşra Pekin'le çalışmam

Şafak Sezer, Ersin Korkut ve Büşra Pekin'in bir kez bile 'Kutsal Damacana' filminde oynadıklarını söylemedikleri belirterek " Bir daha onlarla çalışmam" dedi.



İşte ünlü komedyenin sitem dolu sözleri:



-İlk başrolüm, çok güzel bir film, hayatımdaki en güzel film. Ömrümün en çok enerjisini buraya verdim. Ne kadar acı bir şey; Ersin Korkut ve Büşra Pekin, bir kere bile 'Kutsal Damacana'da oynadıklarını söylemediler. Büşra Pekin ve Ersin Korkut'la hayatları boyunca bir daha çalışmam.



-Sette hiçbir kötülük olmadı, bir sebebi varsa yazıklar olsun. Onlara hayatları boyunca en güzel hediye verildi. 'Kutsal Damacana'da oynadım' diye insan CV'sine ekler. 'Acaba bir haksızlık mı yaptım?' diye düşünüyorsun. Aksine çok da iyilik yaptım