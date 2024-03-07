SafePal, USDC destekli yeni banka kartını duyurdu - Son Dakika
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Kripto

SafePal, USDC destekli yeni banka kartını duyurdu

SafePal, USDC destekli yeni banka kartını duyurdu

Kripto cüzdan sağlayıcısı SafePal, Fiat24 ile stratejik ortaklık kurarak kullanıcılara özel banka hesapları açma ve USDC stablecoin'ini kullanma imkanı sunacak. Ayrıca SafePal, kripto odaklı bir Visa kartı ve uygulama içinde bankacılık hizmetleri sunacak.

07.03.2024 16:59
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Kripto cüzdan hizmetleri sunan SafePal, Fiat24 ile stratejik ortaklık kurduğunu açıkladı. Kurulan ortaklıkla birlikte kullanıcılar, kendilerine özel, tam uyumlu banka hesapları açma olanağına sahip olacaklar ve para yatırma işlemleri için varsayılan para birimi olarak USDC stablecoin'ini kullanabilecek.

SafePal, Fiat24 ile Ortaklığını Duyurdu

Kripto cüzdan sağlayıcısı SafePal, İsviçre merkezli banka Fiat24'e önemli bir yatırım yaparak kripto para birimi kullanıcılarına yönelik yenilikçi bir bankacılık çözümü sunmayı planladığını açıkladı. Bu hamleyle birlikte, müşterilerin kripto para birimlerini harcayabilmeleri ve uyumlu diğer bankalara fon transferi yapabilmeleri için bir bankacılık portalı oluşturulmuş oldu. Kurulan ortaklık kapsamında kullanıcılar, kripto varlıklarını Arbitrum üzerinden USD Coin (USDC) olarak dönüştürebilecekler ve bu USDC'yi Amerikan Doları (USD), Euro (EUR) ve İsviçre Frangı (CHF) olarak saklayabileceklerdir.

SafePal, aynı zamanda kripto odaklı bir Visa kartını ve uygulama içindeki bankacılık hizmetlerini duyurdu. Bu hizmetler sayesinde kullanıcılar, para birimlerini kolayca yönetebilir ve dünya genelindeki alışverişlerde kullanabilecek. SafePal'in mobil uygulaması üzerinden Fiat24 ile yapılan KYC ve müşteri kabul süreçlerinin tamamlanması sonrasında, kullanıcılar herhangi bir ek hesap veya yönetim ücreti ödemeden kendilerine özel banka hesapları oluşturabilecek.

SafePal'in kurucu ortağı ve CEO'su Veronica Wong, bu adımın merkezi olmayan cüzdanlar için yenilikçi bir yaklaşım olduğunu ve kripto kullanıcılarının karşılaştığı erişilebilirlik sorunlarını çözmeyi amaçladığını belirtti. Wong'a göre, bu yeni hizmet geleneksel bankacılık sistemlerinin getirdiği aşırı denetim ve kısıtlamalara bir alternatif sunarak, perakende kullanıcılarına gerçek bir kripto dostu bankacılık deneyimi yaşatacak.

Bu banka hesapları SafePal mobil cüzdan aracılığıyla oluşturulduktan sonra, kullanıcıların kimlik bilgileri Arbitrum tabanlı bir sistem kullanılarak NFT olarak kaydedilecek ve tüm işlemler Blockchain üzerinde güvenli ve şeffaf bir şekilde tutulacak. Bununla birlikte SafePal'in Visa kartı, PayPal, Google Pay, Apple Pay ve Samsung Pay gibi popüler ödeme platformları ile de uyumlu olacak ve Avrupa'daki seçkin bölgelerde sunulacak.

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Son Dakika Kripto SafePal, USDC destekli yeni banka kartını duyurdu - Son Dakika

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