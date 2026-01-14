Safiye Ayla 28. Yıl Dönümünde Anıldı

Türk sanat müziği sanatçısı Safiye Ayla Targan, vefatının 28'inci yılında Türk Eğitim Vakfının (TEV) düzenlediği programla anıldı.

Targan ile eşi Şerif Muhiddin Targan için Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda AA muhabirine açıklamada bulunan TEV Avrupa Yakası Bağışçılarla İlişkiler Müdürü Servet Dalay, Atatürk'ün 1932'de İstanbul Vali Yardımcısı Nuri Bey'in evindeki bir davette Safiye Ayla'yı ilk kez dinlediğini ve sanatçıyı "kadife sesli" olarak nitelendirdiğini söyledi.

Dalay, Ayla'nın Cumhuriyet tarihinin en kıymetli Türk sanat müziği sanatçıları arasında yer aldığını belirterek, şunları anlattı:

"Bugüne kadar adına verilmiş 2 bin 87 bursla aslında binlerce gencin hayatına dokundu. Geçmişte ben de yurtta kalarak okudum. Eğitim döneminde ne kadar maddi anlamda zorluk çektiğimi ben de biliyorum. O yüzden öğrencilerin hayatına okurken dokunmak o kadar kıymetli ki geleceklerine yön veriyorsunuz. Hayatlarını aydınlatıyorsunuz aslında. Safiye Ayla'nın vakfımıza emanet ettiği mal varlığı binlerce gencin hayatına bambaşka ışıklı yolları açtı. Tıpkı bir deniz yıldızı gibi denize attığınızda onun için hayat değişmiştir."

Vasiyeti üzerine eşi ile tüm mirasını TEV'e bağışlayarak eğitime katkı sunan sanatçı, "Çile Bülbülüm", "Bir İhtimal Daha Var", "Menekşe Kokulu Yarim", "Niçin Baktın Bana Öyle" adlı eserlerle hafızalara kazındı. Usta sanatçı, 75 yıla yayılan sanat yaşamıyla Cumhuriyet dönemine damga vuran isimler arasında yer aldı.

En son sahne konserini Atatürk'ün anısına Türk Kültürüne Hizmet Vakfı yararına 1987'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde veren Ayla, 14 Ocak 1998'de İstanbul'da yaşamını yitirdi.