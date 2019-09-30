Son Dakika Haberleri: Safra kesesinden 1050 taş çıktı
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Safra kesesinden 1050 taş çıktı

1 saat önce

ŞANLIURFA'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve ameliyata alınan M.K. isimli kadının safra kesesinden 1050 taş çıkarıldı.

Safra kesesinden 1050 taş çıktı, System.String[]

ŞANLIURFA'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve ameliyata alınan M.K. isimli kadının safra kesesinden 1050 taş çıkarıldı. Ameliyatı yapan Uzmanı Dr. Metin Yalçın, 17 yıllık meslek hayatında safra kesesinde bu kadar fazla taş çıkan hastayı ilk defa gördüğünü söyledi.

Kent merkezinde yaşayan M.K. isimli kadın karın ağrısı şikayeti ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde kadının safra kesesinde çok sayıda taş olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan M.K.'nın safra kesesinden en küçüğü 2, en büyüğü ise 15 milimetre olan bin 50 adet taş çıkarıldı.

'BU BİR REKOR'

Ameliyatı gerçekleştiren Balıklıgöl Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Metin Yalçın 17 yıllık meslek hayatında safra kesesinde bu kadar fazla taş çıkan hastayı ilk defa gördüğünü söyledi. Hastanın durumunun iyi olduğunu ifade eden Yalçın, "Hastamızın 2 yıldır aralıklarla karın ağrısı şikayeti bulunuyordu. Ancak dün gece saatlerinde ağrısı artması üzerine bizim hastaneye başvurdular. Hastamız için operasyon kararı alındı ve hastayı gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra acil olmayan koşullarda operasyona aldık. Ameliyata girerek safra kesesini dışarı aldık ve taşla dolu olduğunu gördük. Keseyi dışarıda açtığımızda 1050 civarında safra kesesinde irili ufaklı taşların olduğu gözümüze çarptı. Hastamızı 24 saat sonra taburcu ettik, bugün de kontrole çağırdık. Hastamızın herhangi bir sıkıntısı yok. Ben 17 yıllık doktorum daha önce 200-250 taş ile karşılaşmıştık. Bu bir rekor, şimdiye kadar safra kesesinde bin 50 taş hiç görmemiştik. Bu taşları ikisi hasta yakını 1 hemşire olmak üzere sayım yapıldı" diye konuştu.

Devlet Hastanesi, Metin Yalçın, Balıklıgöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:37 Kaynak: DHA
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