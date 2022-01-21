Safranbolu Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekipler, kar küreme çalışmalarının ardından buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon işlemi gerçekleştiriyor.

Merkezde 70 santimetreyi bulan kar kalınlığı ilçenin yüksek kesimlerinde 1,5 metreyi geçti. İlçeyi etkisi altına alan kar yağışı sonrası 55 kişilik karla mücadele ekibi, 13 iş makinesiyle hizmet veriyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere, son 60 yılın en yoğun kar yağışını önceden aldıkları önlemler sayesinde önemli bir sorun yaşamadan geride bıraktıklarını söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldıkları veriler doğrultusunda bir kriz masası oluşturduklarını ve kar yağışıyla birlikte mesaiye başladıklarını belirten Köse, "Kar yağışı ilçemizde 4 gündür durmaksızın devam ediyor. Ekiplerimiz le daha önceden hazırlıklarını tamamladığımız çalışmalarımıza yağışın başladığı andan itibaren başladık. 24 saat durmadan sahada -7, - 8 derece sıcaklıkta ekiplerimiz görev yaptı ve hala devam ediyor." dedi.

Köse, ilçede ana cadde ve yollarda ulaşımın hiç durmadığını, ara sokakların ise kısa sürede açıldığını ifade ederek, "Bizi zorlayan sokak ve cadde kenarlarına bırakılan araçlar. Bu araçlara zarar vermemek adına ekiplerimiz birçok yere girmekte zorlandı, bazı yerlere giremedi. Araçlar kardan hiç görünmüyordu. Ekiplerimiz çok titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Bu zaman içinde bize sabır gösteren Safranbolululara, son 60 yılın doğal afetinde yanımızda olan ilçe halkına teşekkür ederim." diye konuştu.