Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da "bağ bozumu"
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Safranbolu'da "bağ bozumu"

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen "Çavuş üzümü" bağ bozumu yapıldı.

Safranbolu'da

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen "Çavuş üzümü" bağ bozumu yapıldı.


İlçeye bağlı Yukarıçiftlik köyünde Recep Kartal'a ait bahçede gerçekleşen bağ bozumunda konuşan Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, üzül rekoltesinde bir düşüş yaşandığını söyledi.


İlerleyen yıllarda rekoltenin yükselmesini umduklarını ifade eden Ürkmezer, çiftçilerin bazı zorluklara rağmen Çavuş üzümünü yaşatmaya çalıştığını belirtti.


Devletin çiftçiler için çeşitli destekler sunduğunu aktaran Ürkmezer, "Bağcılığımızı sürdüren, büyük emek harcayan üreticilerimize teşekkür ediyorum. Üzümlerimiz Safranbolu'nun değerlerinden birisi, bu değerlerimizi geleceğe aktarmak zorundayız. Üzüm kültürü ilçemize ata mirasıdır. İlçemizde neredeyse her evin bahçesinde bir iki bağ görmek mümkündür" dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:09 Kaynak: İHA
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