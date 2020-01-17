Safranbolu'da belediyesi aralıksız çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu'da belediyesi aralıksız çalışıyor - Son Dakika

Safranbolu'da belediyesi aralıksız çalışıyor

6 saat önce

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Safranbolu'da belediyesi aralıksız çalışıyor, System.String[]

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin mesai mefhumu gözetmeksizin soğuk hava şartlarına rağmen çalışmalara ara vermediği belirtildi. Emek, Esentepe Mahalleleri ile Boğaziçi mevkisinde arıza giderme çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Barış Mahallesi Tepe Sokak'ta arıza tespiti için analiz çalışması teknikerlerimiz tarafından yapıldı. Safranbolu Belediyesi tüm birimleriyle 7/24 mesai anlayışı içerisinde her an göreve hazır" dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
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