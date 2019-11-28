Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da muhtarla halk günü toplantısı
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Safranbolu'da muhtarla halk günü toplantısı

6 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile başlayan ve belirli periyotlar halinde devam eden toplantıda muhtarlarla Safranbolu'nun sorunları, gerçekleştirilen hizmetler ve yapılması planlanan projeler konuşuldu.

Safranbolu'da muhtarla halk günü toplantısı, System.String[]

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile başlayan ve belirli periyotlar halinde devam eden toplantıda muhtarlarla Safranbolu'nun sorunları, gerçekleştirilen hizmetler ve yapılması planlanan projeler konuşuldu.


Belediye Nikah Salonunda gerçekleşen toplantıda her muhtar kendi mahallesindeki sorunları, yapılmasını istedikleri hizmetleri iletti.


Muhtarlar, gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı Başkan Köse ve ekibine mahalle sakinleri adına teşekkür etti.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de muhtarların çok önemli bir görevi ifa ettiklerini belirterek, "Belirli aralıklarla toplantılarımıza devam ediyoruz. Amacımız ortak, Safranbolu'ya ve Safranbolu halkına hizmet. Bu nedenle muhtarlarımızın talepleri bizim için önemli. Burada talepleri konuşuyor birlikte çözüm arıyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.


Ayrıca Safranbolu Belediyesinde halk günü toplantısı da yapıldı.

Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:50 Kaynak: AA
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