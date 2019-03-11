Safranbolu Turizm Otelcilik Lisesi Yapımı

Safranbolu
ilçesinde yapımına başlanan Safranbolu Turizm Otelcilik Lisesi inşaatı devam ediyor.
İnşaatta incelemelerde bulunan Karabük
Valisi Fuat Gürel, inşaat müteahhidinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Gürel, yaptığı açıklamada, Karabük genelinde devlet yatırımlarının devam ettiğini söyledi.
Devletin her alanda yatırım yaptığını ifade eden Gürel, eğitim, sağlık, turizm, ulaşım alanında yapılan yatırım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.
Gürel'e, İl Jandarma
Alay Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz
, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun
ve daire müdürleri eşlik etti.