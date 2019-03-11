Son Dakika Haberleri: Safranbolu Turizm Otelcilik Lisesi Yapımı

Safranbolu Turizm Otelcilik Lisesi Yapımı

1 saat önce

Safranbolu ilçesinde yapımına başlanan Safranbolu Turizm Otelcilik Lisesi inşaatı devam ediyor.

Safranbolu Turizm Otelcilik Lisesi Yapımı, System.String[]
Safranbolu ilçesinde yapımına başlanan Safranbolu Turizm Otelcilik Lisesi inşaatı devam ediyor.

İnşaatta incelemelerde bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, inşaat müteahhidinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gürel, yaptığı açıklamada, Karabük genelinde devlet yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

Devletin her alanda yatırım yaptığını ifade eden Gürel, eğitim, sağlık, turizm, ulaşım alanında yapılan yatırım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Gürel'e, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve daire müdürleri eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:00 Kaynak: AA

Karabük, Safranbolu, Güncel
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