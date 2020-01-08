Safranbolu ve Amasra "kardeş şehir" oldu - Son Dakika
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Safranbolu ve Amasra "kardeş şehir" oldu

6 saat önce

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır arasında imzalanan protokol ile Safranbolu ve Amasra "kardeş şehir" oldu.

Safranbolu ve Amasra

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır arasında imzalanan protokol ile Safranbolu ve Amasra "kardeş şehir" oldu.


Safranbolu Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Onur Varlı, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, Belediye Meclis üyeleri Kemal Akgül ve Fatih Dökmeci'nin eşlik ettiği Başkan Köse, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ı ziyaret etti. Köse, ziyarette yaptığı konuşmada, Amasra'nın Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu gibi bölgenin en önemli turizm kentlerinden birisi olduğunu söyledi.


Köse, "Sayın Başkanımız ile daha önceki görüşmelerimiz esnasında kardeş şehir fikri otaya çıkmıştı. Bu gün bunun ilk adımını atmış bulunuyoruz. Bu protokol ile ortak projeler ile her iki kenti ekonomik ve kültürel olarak destekleyecek, ortak paydamız olan turizm alanında çok daha önemli çalışmalar yapmayı hedefliyoruz" dedi.


Kardeş şehir protokolünün hayırlı olması temennisinde bulunan Köse, "Amasra Belediye Başkanımız Sayın Recai Çakır ve ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ise, "Safranbolu tarihe tanıklık eden kendini geçmişten bu güne korumasını bilmiş bir kentimiz. Kardeş şehir protokolü bu nedenle bizim için de oldukça önemli. Sayın Başkanımız ve ekibi ile birlikte her iki kent adına önemli ve geleceğe yatırım olacak güzel projeleri birlikte gerçekleştireceğimize inanıyor, protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Konuşmaların ardından her iki başkan karşılıklı hediyeler verdiler. - KARABÜK

Recai Çakır, Safranbolu, Amasra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:05 Kaynak: İHA
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