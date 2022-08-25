Sağanak yağış tarım ürünlerinde 30 milyon lira zarara yol açtı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün akşam etkili yoğun sağanak yağış, tarım ürünlerinde 30 Milyon lira zarara neden oldu.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, zarar gören tarlalarda incelemede bulundu.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Çarşamba günü akşam üzeri başlayıp gece yarısına kadar devam eden sağanak yağış ve aralıklarla devam eden dolu yağışı Maden,Dipsizgöl,Ortaköy,Hamamlı ve Deydinler mahallelerimizde elma ve armut bahçelerinde zarara sebep oldu. Sabah saatlerimizden itibaren çifçilerimizle birlikte hasar meydana gelen bahçelerimizi gezdik.Yaklaşık 3 bin dekar alanda zarar meydana geldi. Şu anda 30 milyon TL ye yakın bir zarar söz konusu .Burada bizim talebimiz sigortalı bahçelere gelen eksperlerin raporlarını adaletli ve Allah için tutmalarını rica ediyoruz.Zarar gören bahçelerimizin önemli bir kısmı sigortasız.Bundan dolayı üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankalarına olan borçlarının ertelenmesi talep ediyoruz"