Sağanak yağış uyarısına karşı gebze'de kriz masası kuruldu
1 saat önce
KOCAELİ (İHA) –Meteorolojinin bölgede üç günlük sağanak yağış uyarısı vermesi üzerine Gebze Belediyesi tarafından gerekli önlemler alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:50 Kaynak: İHA
KOCAELİ (İHA) –Meteorolojinin bölgede üç günlük sağanak yağış uyarısı vermesi üzerine Gebze Belediyesi
tarafından gerekli önlemler alındı.
Gebzelilerin olası sağanak yağıştan olumsuz etkilenmemeleri için Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz
'ün talimatı doğrultusunda, ilgili teknik birimleri kapsayan bir kriz masası oluşturuldu. Başkan Büyükgöz'ün talimatı doğrultusunda önlemlerin alındığı Gebze'de belediye yetkilileri, vatandaşların olası bir mağduriyet yaşamaları halinde Gebze Belediyesi'nin mobil ihbar hattına şikayetlerini bildirme çağrısında bulundu. - KOCAELİ
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