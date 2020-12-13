Sağanak yağışın ardından yolda çökme meydana geldi - Son Dakika

Denizli'nin Çameli ilçesinde iki mahalleyi bir birine bağlayan yolda, yağmur nedeniyle çatlaklar ve çökme meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yolda onarım çalışması başlattı. Yol ekipler tarafından geçici olarak ulaşıma açıldı.

Çameli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışının ardından yolda çökme meydana geldi. Yeşilyayla ve Kalınkoz mahallelerini birbirine bağlayan yol, yağmur nedeniyle çatlaklar oluşarak yolda kayma oldu. Yol, çalışma yapılmak üzere ulaşıma kapatıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, yolda onarım çalışması başlattı. Yeşilyayla Mahalle muhtarı Yılmaz Kapan ve Kalınkoz Mahalle muhtarı Aytekin Erten, sabah saatlerinde vatandaşların yolun durumu konusunda haber verdiğini ve yaklaşık 50 santimetreye yakın çatlakların olduğunu belirttiler. Denizli Büyükşehir Belediyesine haber veren mahalle muhtarları yolda çalışmaların başladığını söyledi.

Yol geçici olarak ulaşıma açıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çameli ilçesinde iki mahalleyi birbirine bağlayan yolda çalışmaların ardından geçici olarak yolun ulaşıma açıldığını bildirdi.

-İHA-