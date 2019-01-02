Sağır Han'da Bulunan Kaçak Yapıların Yıkımı Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Sağır Han'da bulunan kaçak yapıların yıkımı havadan görüntülendi Tarihi handa kaçak yapılar yıkılıyorİSTANBUL - Eminönü'nde bulunan tarihi Sağır Han'daki kaçak yapılar Fatih Belediyesi ekipleri tarafından yıkıyor.
Sağır Han
'da bulunan kaçak yapıların yıkımı havadan görüntülendi
Tarihi handa kaçak yapılar yıkılıyor
İSTANBUL - Eminönü
'nde bulunan tarihi Sağır Han'daki kaçak yapılar Fatih Belediyesi
ekipleri tarafından yıkıyor. İrene Kulesinin bitişiğindeki kaçak yapıların balyozlarla yıkım çalışmaları ise havadan görüntülendi.
Fatih Belediyesi ekipleri, Eminönü'nde Sağır Han' da bulunan kaçak yapıları yıkıyor. Balyozlarla gerçekleştirilen yıkım çalışmaları havadan görüntülenirken han üzerinde çok sayıda kaçak yapılanma olduğu görüldü.Kaçak yapıların yıkımı sırasında iş yeri olarak kullanılan bazı yerlerin yıkımına başlanmadan önce iş yeri sahiplerine malzemelerini boşaltmaları için süre tanındı. Ekipler, İş yeri sahiplerinin malzemelerini boşaltmasının ardından kaçak yapının demirden yapılan ek bölmesini ve tuğladan inşa edilmiş kısmını balyozla yıktı. Yıkım çalışmaları esnasında polis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:26 Kaynak: İHA
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