Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin açıklama - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin açıklama

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin olarak, "KOAH tanısı ile takip edilen bir hastamız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin açıklama, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin olarak, "KOAH tanısı ile takip edilen bir hastamız. Yaklaşık altı saat sonra da ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu KOAH olmasına rağmen 'şüpheli olabilir' düşüncesiyle çevresi taranıyor. Bu tarama sürecinde eşi dahil pozitif çıkanlar oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Koca, umreden gelen vatandaşlarla ilgili olarak, "Biz bu dönemde personelimizi koruma noktasında maskelerini verdik. Bu süreçte kendilerini koruma altına almamış olanlar varsa 14 gün kuralını uygularız" ifadelerini kullandı.

Sağlık personelinin atanmasına ilişkin olarak Bakan Koca, 2020 yılı için hizmetli ve yardımcı sağlık personeli çalışma yaptıklarını ifade etti. KİT'lerin yeterli olup olmadığına ilişkin soruya Koca, "Elimizdeki kitler kendi ürettiğimiz kit. Çalışılan kit 75 dakikaya kadar inebilir oldu. Bütün fikri, mülkiyet hakları Bakanlık'ta. Şu an elimizde 115 bin kit var. Ayda 1 milyon en az üretebilir kapasitede, istediğimiz takdirde 2 milyon kite de çıkabilir. Kit sorunumuz yok" şeklinde konuştu.

Bakan Koca, süreçte şüpheli sayısının artacağına dikkat çekerek, bulaşıcılığını önlenmesi gerektiğini ifade etti. Koca, "Bulaşıcılıkla ilgili yoğun bir çalışma içindeyiz. Hem test hem vaka sayısı giderek daha da artabilir" diye konuştu.

Bakan Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin olarak, "4 gün önce bizim eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısı ile takip edilen bir hastamız. Yaklaşık altı saat sonra da ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu KOAH olmasına rağmen 'şüpheli olabilir' düşüncesiyle çevresi taranıyor. Bu tarama sürecinde eşi dahil pozitif çıkanlar oldu. Eşi ve yakınlarında çıkması sebebiyle korona virüs olabilir diye yorumladılar. Bu anlamda hayatını kaybeden sayısı üç oldu" dedi.

Bakan Koca şöyle devam etti:

"Hızlı antijen kiti yarın sabah itibaren teslimi yapılacak, 15 dakikada hızlı sonuç verebilen kitleri daha yaygın 81 ilimizde testi yapmak istiyoruz. Tarama ve testleri yoğunlaştırmış olacağız."

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:55 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:20
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti         
15:22
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın         
11:30
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı         
11:03
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı         
11:00
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu         
10:28
Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler         
09:45
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu         
15:12
İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti         
13:58
Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları         
12:13
Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor         
12:01
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 01:57:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]