Bakan Koca "Ek Ödeme Yönetmeliği" hakkında merak edilen soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Koca "Ek Ödeme Yönetmeliği" hakkında merak edilen soruları yanıtladı Açıklaması

17.08.2022 00:01
Bakan Koca "Ek Ödeme Yönetmeliği" hakkında merak edilen soruları yanıtladı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile döner sermaye hak eden tüm sağlıkçılara taban ek ödeme getirildiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile döner sermaye hak eden tüm sağlıkçılara taban ek ödeme getirildiğini vurguladı.

Koca, sosyal medya hesabından, geçen hafta yayımlanan yönetmelikle ilgili merak edilen sorular ve cevaplarını paylaştı.

Yönetmeliğe ilişkin sorular ve yanıtları şöyle:

Soru: Performans sistemi gerçekten kalktı mı?

Cevap: Performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi. Hastanelerimizde ise ayrıca, kaynak kullanım verimliliği, finansal sürdürülebilirlik ile çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyeti dikkate alınarak değişen miktarlarda teşvik ödemesi yapılacak.

Soru: Sabit ve taban ödemesi genel bütçeden çıkmıyor ve emekliliğe yansımıyor mu?

Cevap: Sabit ödeme ve taban ödemesinden emeklilik primi kesilmiyor. Kesilmesinin emekliliğe zaten bir katkısı yok. Zira Haziran 2022'de çıkan 7411 Sayılı Kanun'la doktorların emekli aylığı, 2008'den sonra göreve başlayanları da kapsayacak şekilde prime bağlı olmaksızın artırıldı.

Soru: "Uygulamada mahsuplaşma tamamen kaldırıldı." deniyor oysa metinde "mahsuplaşma" ifadesi yer alıyor. Bu çelişki değil mi?

Cevap: Sağlık çalışanlarına yapılan her ödeme kalemi ayrı ayrı olacak, hiçbiri diğerinden mahsuplaşılmayacak. Bahsi geçen "mahsuplaşma" ifadesi, döner sermaye hesabı ile merkezi yönetim bütçesi arasındaki teknik bir hususla ilgilidir. Sağlık çalışanı için pratikte anlamı yoktur.

Soru: Taban ödeme olarak belirtilen kısmın çoğu genel bütçe sabit mahsuplaşmasına mı gidiyor?

Cevap: Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Eskiden performans ödemesi içinde döner sermayeden verilen sabit ek ödeme, merkezi yönetim bütçesinden maaşa eklenerek verilecek. Ancak mahsuplaşma, bu hesapların muhasebeleştirilmesi ile ilgili bir husustur, kişilerin geliri ile ilgisi yoktur.

Soru: İzin kullanınca, taban ek ödeme ile verilen paradan kesinti olacak mı?

Cevap: Yıllık iznin 12 gününde hiçbir kesinti olmayacak. Ayrıca hastalık nedeniyle raporlu olunan günlerde de kesinti yapılmayacak.

Soru: Teşvik ödemesini kimlerin alabileceği konusu ile ilgili tartışma var. Teşvik ödemesi kimleri kapsıyor?

Cevap: Teşvik ödemesinden ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanları yararlanacak.

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Edirne Eczacılar Odası Başkanı: Ankara'da Eczacı Mitingi Düzenleyeceğiz. Edirne Eczacılar Odası Başkanı: Ankara'da Eczacı Mitingi Düzenleyeceğiz. Bakan Koca'dan binlerce doktoru ilgilendiren sözler: Yeni uygulama kapsamında sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak Bakan Koca'dan binlerce doktoru ilgilendiren sözler: Yeni uygulama kapsamında sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak
Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca 'Ek Ödeme Yönetmeliği' hakkında merak edilen soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

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