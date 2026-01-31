Sağlık Çalışanları Ödemeler İçin Bekliyor - Son Dakika
Sağlık Çalışanları Ödemeler İçin Bekliyor

31.01.2026 09:45
Hazine Bakanlığı'nın ödemeleri geciktiği için üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanları mağdur.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ödeme gelmediği için üniversitelerdeki sağlık çalışanlarının zor durumlda kaldığını söyledi. Karataş, "Biz özellikle defalarca söyledik. Israr ediyoruz ve direniyoruz. Üniversite Hastanelerindeki sağlık çalışanlarının döner sermayeleri maaş ile birlikte verilmelidir" dedi.

Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelmesi gereken ödeme geciktiği için 4B'li sağlık çalışanlarının maaş, döner sermaye ve tediye ödemelerinin yapılamadığını söyledi. Çalışanların yaşadıkları mağduriyetin bir an önce giderilmesi gerektiğini belirten Karataş, söz konusu ödemelerin yükünün üniversitelerden alınarak bakanlığın üstlenmesi gerektiğini belirtti. Karataş, şunları kaydetti:

"Üniversite Hastanelerinde çalışan sağlık çalışanları maalesef yine maddi olarak sıkıntıya sokuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üniversite hastanelerine göndermek durumunda olduğu mali anlamdaki ödemeleri gönderilmemesi ve gecikmesinden dolayı sağlık çalışanlarınız maddi anlamda sıkıntıya girmiş durumdadır. Bu noktada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gönderilmesi gereken mali anlamdaki bütçenin gönderilmemesi konusunda sağlık çalışanlarımız Aralık ayı döner sermayesini maalesef Ocak ayının 30'u olmasına rağmen almamakta almamışlardır. Yaşanan mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile  görüşmelerimizin neticesinde maalesef sistemin kapalı olduğu ve bu noktada ödemenin yapılıp yapılmaması konusunda da herhangi bir tarih verilemeyeceği söylenmiştir. Özellikle üniversite hastane yönetimlerinin üzerinde bir kambur gibi duran döner sermayeden ödenmesi gereken özellikle 4B'li sağlık çalışanları ve işçilerin ödemeleri, tediyeleri ve diğer mali haklarının üniversite bütçesinden verilmektedir. Bundan dolayı üniversite hastaneleri sıkıntıya girmekte ve kadrolu ve 4B'li çalışan, özellikle sağlık çalışanlarının ek ödemeleri şu anda yapılmamakta ve mali kriz oluşmaktadır. Bu sebeple de sağlık çalışanlarımız da bir mali sıkıntı yaşamaktadırlar.

"Kaşıkla verilenin kepçe ile geri alındığı bir sistemde mağduriyet devam ediyor"

Biz özellikle defalarca söyledik. Israr ediyoruz ve direniyoruz. Üniversite Hastanelerindeki sağlık çalışanlarının döner sermayeleri maaş ile birlikte verilmelidir. Ayrıca 4B ve 4D dediğimiz sağlık çalışanlarının ödeneklerinin, maaşlarının ve döner sermaye gelirlerinin tamamıyla hastane bütçelerinden alınıp merkezi bütçeye alınmasını istiyoruz. Hastane idarelerinin bütçelerinin rahatlatılarak hem kadrolu ve 4B'li sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirlerinin verilmesini, hem de hastanenin giderlerinin sağlanması konusunda bir rahatlık oluşturulmasını istemekteyiz. Özellikle giderlerin çoğalması, gelirlerin azalması ve sağlık çalışanları yeterli derecede bütçe ayrılmaması nedeniyle maddi anlamda kayıplara uğramakta. Her zaman dediğimiz gibi kaşıkla verilenin kepçe ile geri alındığı bir sistemde maalesef sağlık çalışanlarının mağduriyeti devam etmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ivedilikle üniversite hastanelerine yeterli ödeneğin yapılması için özellikle Aralık ve Ocak aylarındaki döner sermayenin ödenmesi noktasında harekete geçerek bu mağduriyeti sonlandırmalarını istemekteyiz."

Kaynak: ANKA

