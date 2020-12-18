Sağlık çalışanlarına destek için gökyüzüne balon bıraktılar - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir grup öğretmen ve öğrenci, sağlık çalışanlarına destek olmak için gökyüzüne balon bıraktı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dumlupınar İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, sağlık çalışanlarına destek olmak için yazdıkları mektup ve karanfilleri Viranşehir Devlet Hastanesi çalışanlarına verdi.

Öğretmen ve öğrenciler, 81 ili temsilen gökyüzüne 81 balon bıraktı.