Sağlık çalışanlarına hastanede anneler günü sürprizi - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarına hastanede anneler günü sürprizi

6 saat önce

Sağlık çalışanlarına hastanede anneler günü sürpriziDOĞAN GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) Sağlık çalışanlarına Anneler Günü nedeniyle sürpriz kutlama. Belediye görevlileri Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına 'Anneler gününüz kutlu olsun' yazılı çiçekler verdi.

Sağlık çalışanlarına hastanede anneler günü sürprizi

DOĞAN GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) Sağlık çalışanlarına Anneler Günü nedeniyle sürpriz kutlama. Belediye görevlileri Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına 'Anneler gününüz kutlu olsun' yazılı çiçekler verdi. Hemşire Zerif Söğüt, 'Gerçekten moralimiz düzeldi bu güzel hediye sonrası. Çok zor bir süreçten geçiyoruz ve belediyeye çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Anneler Günü kutlama etkinliği kapsamında Eyüpsultan'da 550 anneye çiçek dağıtıldı. Çiçeklerin ilk adresi ise koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai şartları içerisinde görevlerini yapan sağlık çalışanı annelerdi. Eyüpsultan Devlet Hastanesi sağlık çalışanı annelere çiçekleri Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in selamları iletilerek teslim edildi.

'BU İŞİ YAPTIĞIMIZ İÇİN GURURLUYUZ'

Hemşire Hanım Günay, Eyüp Sultan Belediyesi'ne çiçek için teşekkür ederek, 'İnşallah bu zor günlerimizin sonunu da böyle çiçekler gibi kutlayacağız. Her şeyi geride bırakmış olacağız. Belediye Başkanı Deniz Köken'e de ayrıca teşekkür ediyorum güzel yaklaşımı için. Biz sağlık çalışanları olarak hep yoğun süreçler yaşadık. Biraz zorlandık tabi Koronavirüs süreci boyunca, çünkü insan en sonunda ne olacağını düşünüyor. Yine de bu işi yaptığımız için onurluyuz, gururluyuz' ifadelerini kullandı.

'MORALİMİZ DÜZELDİ'

Belediye Başkanı Deniz Köken'e Anneler Günü'nü unutmadığı için teşekkür eden Hemşire Zerif Söğüt, 'Gerçekten moralimiz düzeldi bu güzel hediye sonrası. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Stresliyiz ve evimize gidiyoruz orada da stres yaşıyoruz. Koronavirüs sebebiyle bulaşır diye moralimiz çok bozuk ve bu stresi de çocuklarımıza belli etmemek için uğraşıyoruz' dedi.

'İKİ AY BOYUNCA ÇOK YOĞUN GÜNLER GEÇİRDİK'

Eyüp Sultan Devlet Hastanesi Yoğun Bakım sorumlu Hemşiresi Hümeyra Seferi, 'Gerçekten iki ay boyunca çok yoğun günler geçirdik. Aktif olarak çalıştı ekibim. Her zaman belediye başkanımız yanımızdaydı. Anneler Günü'nde de ayrıca unutmamış. Ben de bir anneyim 3,5 yaşında bir oğlum var. Çok zor evdekilere bunu yansıtmamak ve aynı zamanda burada hastanedeki hastalarımız, kendi annemiz, babamız ve kardeşimiz gibi davranmak. Gerçekten şartlarımız çok ağırdı. Çok şükür hepsine yetebilmeyi başarabildik. İnşallah bundan sonra da halkımız duyarlı olur, evinde kalır ve bu süreci atlatırız' diye konuştu.

ŞEHİT ANNELERİNE PAZAR GÜNÜ ÇİCEK DAĞITILACAK

Eyüpsultan Belediyesi görevlileri 10 Mayıs Pazar günü ise ilçede yaşayan 51 şehit annesini tek tek ziyaret ederek 'Anneler Günü'nü kutlayacak ve çiçeklerini verecek. Ayrıca okul müdürleri, muhtarlar, PTT, Nüfus Müdürlüğü ve Eyüpsultan Belediyesi Meclis üyelerine de çiçekleri verildi.

Sağlık çalışanlarına hastanede anneler günü sürprizi

Devlet Hastanesi, Anneler Günü, Deniz Köken, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 02:25 Kaynak: DHA


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