Sağlık çalışanlarına kalpli çelenk - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına kalpli çelenk

Sağlık çalışanlarına kalpli çelenk 'Şiddete hayır sizleri seviyoruz' yazılı çelenk sağlık çalışanlarını mutlu etti Adıyaman'da, mahalle muhtarların 'Şiddete hayır sizleri seviyoruz' yazılı kalpli çelenkleri sağlık çalışanlarını mutlu etti.

Sağlık çalışanlarına kalpli çelenk

'Şiddete hayır sizleri seviyoruz' yazılı çelenk sağlık çalışanlarını mutlu etti

ADIYAMAN - Adıyaman'da, mahalle muhtarların 'Şiddete hayır sizleri seviyoruz' yazılı kalpli çelenkleri sağlık çalışanlarını mutlu etti.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddete tepki gösteren Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve derneğe bağlı yaklaşık 20 mahalle muhtarı kalpli çelenk hazırladı. Üzerine 'Şiddete hayır sizleri seviyoruz' yazısı yazdıkları çelengi alan muhtarlar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek burada bulunan hastane yöneticilerine ve sağlık çalışanlarına takdim etti. Kalpli çelenk karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen sağlık çalışanlarının mutlulukları yüzlerine yansıdı. Çelenk sonrası muhtarlar sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak onları alkışladı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadıklarını vurgulayan Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, "Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınıyoruz. El kaldırılmaması gereken, elleri öpülmesi gereken sağlık çalışanlarımız yaklaşık 8 aydır çocuklarından, eşlerinden, evlerinden ayı kalıp bu pandemi sürecinde gece, gündüz demeden çalışmaktalar. Sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti kınıyoruz. Kadına şiddeti kınıyoruz, yaşlıya şiddeti kınıyoruz, çocuklara şiddeti kınıyoruz. Hiçbir zaman Türk örf ve adetlerinde olmayan şeyler maalesef bu son süreçte yaşanmaktadır. Ülkemizin biran önce gerçek anlamda toparlanması sağlık çalışanlarına sahip çıkması her anlamda gerekirse maddi yönden gerekirse şartlarının düzeltilmesi ve onların gerçekten baş tacı olunduğu bilinmesi gerekiyor. Bizler her zaman Türk devletinin, Türk çalışanının, Türk anasının, çocuklarının ve büyüklerimizin yanındayız biz. Bir yerin acıdığı zaman doktora geliyorsun ve sonra doktoru döveceğim diyorsun, yok böyle bir dünya. Doktora, hemşireye, çalışan temizlik görevlisinden başhekimine kadar saygı duymak zorundayız. Sağlık çalışanlarımızı balkonlardan da alkışladık, burada da alkışlıyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nevin Selçuk ise, "Sağlık personellerine yönelik şiddeti bizlerde kınıyoruz. Bizleri desteklemek için buraya gelen muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir şey düşünmeleri biz sağlık çalışanlarını oldukça mutlu etti, motive etti" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına kalpli çelenk

Adıyaman, Muhtar, Çelenk, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına kalpli çelenk - Son Dakika

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