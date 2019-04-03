Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Kınandı

- Midyat İlçe Sağlığı Merkezi'nden detay İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanlarından görüntü Aile Hekimi Doktor Abdülaziz Deniz'in konuşması Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kınandı MARDİN (AA) – Mardin'in Midyat ilçesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kınandı.

- Midyat İlçe Sağlığı Merkezi'nden detay

İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanlarından görüntü

Aile Hekimi Doktor Abdülaziz Deniz'in konuşması Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kınandı

MARDİN (AA) – Mardin'in Midyat ilçesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kınandı.



İlçe Sağlığı Merkezi önünde toplanan sağlık görevlileri adına konuşan Doktor Abdülaziz Deniz, her geçen gün sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulamalarının artığını söyledi.



Son olarak 29 Mart'ta İzmir Bornova Yunus Emre 29 nolu Aile Sağlık Merkezi (ASM) de görevli sağlık çalışanlarına sopalı organize bir grubun saldırısına uğradığını belirten Deniz, şöyle dedi:



"Şiddetle kınıyoruz. Hasta olmadan ilaç yazmanın suç olduğunu tüm halkımızın bilmesini istiyoruz. Etkili ve etkin bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması taleplerimizi yöneticilerimizden talep ediyoruz."

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