Son Dakika Haberleri: Sağlık-Sen Adana Şube Başkanlığına Bekir Nennioğlu Seçildi

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanlığına Bekir Nennioğlu Seçildi

11 dakika önce

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanlığına Bekir Nennioğlu seçildi.

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanlığına Bekir Nennioğlu Seçildi, System.String[]
Sağlık-Sen Adana Şube Başkanlığına Bekir Nennioğlu seçildi.

4. Olağan Genel Kurulu, DSİ Misarfirhanesi'nde yapıldı. Genel Kurul Toplantısına Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Genel Başkan Vekili Semih Durmuş, Eğitim Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer ve şube başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

7 aylık gecikme sonunda yapılan kongrede Recep Kurum ve Bekir Nennioğlu'nun listesi seçime girdi. Seçimi 63 oya karşılık 95 oyla Bekir Nennioğlu kazandı. Bekir Nennioğlu'nun kazanmasından sonra konuşan Semih Durmuş, Nennioğlu'na tebriklerini ifade etti. Durmuş, "Kendi hakkınızı aradığınız için hepinizi yürekten kutluyorum. Sağlık-Sen olarak büyük bir aileyiz. Bu aileye yakışır şekilde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi tesis etmemiz gerekiyor. Bundan sonra sorumluluk sizlere düşüyor. Bundan önce çok acılar çektik, bundan sonra inşallah mutluluklar paylaşılacak ve ailemiz daha da büyüyecek" dedi.

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Nennioğlu, "Seçimin bu kadar gecikmiş olmasına rağmen güzel başladık güzel bitirdik. Bundan sonra sizin hizmetkarınızım, hepinizin emrindeyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlı bir sonuç olsun" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:48 Kaynak: İHA

Eğitim Bir Sen, Semih Durmuş, Adana, Güncel
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