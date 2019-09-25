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Sağlık-Sen'den AK Parti İdil İlçe Başkanı Ay'a hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın beraberindeki sendika üyeleriyle birlikte, AK Parti İdil İlçe Başkanlığına atanan Murat Ay'ı makamında ziyaret etti.

Sağlık-Sen'den AK Parti İdil İlçe Başkanı Ay'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın beraberindeki sendika üyeleriyle birlikte, AK Parti İdil İlçe Başkanlığına atanan Murat Ay'ı makamında ziyaret etti.


Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın beraberinde Sağlık-Sen İdil temsilcimiz Dildar Öktem, İdil İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcimiz Hasan Özmen, İdil Devlet Hastanesi iş yeri temsilcimiz Abdulvahap Aydoğan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte AK Parti İlçe Başkanlığına atanan Murat Ay'ı ziyaret edip görevinin hayırlı olmasını diledi.


Ziyarette kısa bir açıklama yapan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, Ay'ı ziyaret ederek hem görevinin hayırlı olmasını dilediklerini hem de sağlık alanında yaşanan sıkıntıları ilettiklerini söyledi. Yalçın, "Bu anlamda da ilçemizde Ağız Diş Sağlığı Merkezi, hastanede MR cihazının olmayışı, mamografi cihazı ve Kanser Erken Teşhis Merkezi'nin olmayışı önemli bir sorun. Vatandaşın bu gibi hizmetlerden faydalanması için Ay'dan, yetkili kişilere bu talepleri dile getirmesini istedik" dedi.


Ay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ŞIRNAK

Mehmet Yalçın, AK Parti, Şırnak, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:51 Kaynak: İHA
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