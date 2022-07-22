Sağlık-Sen'in Haziran Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu: "32 Şiddet Vakası Yaşandı, 42 Sağlık Çalışanı Mağdur Oldu"

Sağlık-Sen'in 'Haziran Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu'na göre; geçen ay 26'sını hasta ve hasta yakınlarının neden olduğu 32 şiddet olayında 42 sağlık çalışanı mağdur oldu. 32 şiddet olayından 29'u hastanelerde yaşandı. Şiddet uygulayan 47 saldırganın 14'ü hakkında herhangi bir işlem yapılmazken, 12'si tutuklandı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, artan sağlıkta şiddet vakaları ile ilgili "Cezalar ne kadar artırılırsa artırılsın, maalesef caydırıcı olmuyor. Bu nedenle toplumsal duyarlılık şarttır. Bunun yanında, sağlık merkezlerinde güvenlik tedbirlerini artırmak gerekmektedir" dedi.

Sağlık-Sen, Haziran Ayı Sağlıkta Şiddet Raporunu açıkladı. Raporda, şu saptamalara yer verildi:

"SAĞLIKTA ŞİDDET SORUNU, YILLARI BULAN İHMALLER NEDENİYLE ÇOK YÖNLÜ VE ÇOK BOYUTLU BİR KANGRENE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet aralıksız devam ediyor. Kamuoyu, neredeyse her gün ses getiren bir şiddet olayına şahitlik ediyor. Durumun vahameti, Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başındayken, bir hasta yakınının silahından çıkan kurşunlarla katledilmesiyle bir kez daha herkes tarafından hatırlanmış oldu. Bu elim olay, şiddete karşı cezai müeyyidelerin artırılmasının, sorunun çözümü yolunda çok da iyimser olunmaması gerektiğini ortaya koymuş oldu. Çünkü sağlıkta şiddet sorunu, yılları bulan ihmaller nedeniyle çok yönlü ve çok boyutlu bir kangrene dönüşmüş durumda.

"BAZI HASTANE GİRİŞLERİNE X-RAY CİHAZI YERLEŞTİRMEYE BAŞLAMASI, GEÇ DE OLSA ÖNEMLİ BİR ADIMDIR"

Sağlık-Sen'in yapmış olduğu araştırmalara göre, her dört sağlık çalışanından biri, fiziksel şiddete uğruyor. Tehdit, küfür ve hakaret gibi şiddet türleriyle ise bu oran katlanıyor. Acilen yapılması gereken, şiddete karşı duyarlılığı artıracak toplumsal seferberliktir. Resmi ya da özel tüm kurum ve kuruluşlar, bu süreçte aktif rol almalıdır. Buna paralel atılması gereken bir diğer adım da sağlık merkezlerinde güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde sağlanması olmalıdır. Bakanlığın, Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinden sonra bazı hastane girişlerine X-Ray cihazı yerleştirmeye başlaması, geç de olsa önemli bir adımdır. Şiddet tüm sağlık çalışanlarını hedef aldığı için bu uygulamaya ülke genelinde tüm sağlık merkezlerini dahil etmek gerekmektedir.

"ŞU ANA KADAR OLDUĞU GİBİ ÇALIŞANLAR KADERLERİNE TERKEDİLİRLERSE, SAĞLIK HİZMET ZİNCİRİNİN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU TEHDİT DAHA DA BÜYÜYECEK"

Bunlara ilaveten bir an önce güvenlik tedbirleri de artırılmalıdır. Güvenliği sağlamakla görevli personelinde yetkileri bu kapsamda genişletilmelidir. Şiddet uygulayanların önemli bir bölümünün hasta yakını olduğunu dikkate alacak olursak, muayene alanlarına birden fazla hasta yakınının girişine izin verilmemelidir. Şiddetin en çok yaşandığı acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması amacıyla da bu birimlerde ilave tedbirler alınmalıdır. Bu adımlar atılmayıp, şu ana kadar olduğu gibi çalışanlar kaderlerine terkedilirlerse, sağlık hizmet zincirinin karşı karşıya olduğu tehdit daha da büyüyecek ve maalesef çalışanların sistemden kopuşu hızlanacaktır.

"AY BOYUNCA 32 ŞİDDET VAKASI YAŞANDI. 47 SALDIRGAN TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN BU OLAYLARDA, 42 SAĞLIK ÇALIŞANI MAĞDUR OLDU"

Tüm bu değerlendirmeler ışığında haziran ayına baktığımızda, şiddet olaylarının zirveye tırmandığını görüyoruz. Ay boyunca 32 şiddet vakası yaşandı. 47 saldırgan tarafından gerçekleştirilen bu olaylarda, 42 sağlık çalışanı mağdur oldu. Daha önceki aylarda olduğu gibi şiddet olaylarının failleri genel itibarıyla yine aynı kimseler. Ay içerisinde yaşanan 32 şiddet olayının 26'sına hasta ve hasta yakınları neden oldu. Bu durum, sağlık çalışanlarını daha derinden yaralamaktadır. Diğer 6 şiddet olayının 5'ine kendini bilmez kişiler sebebiyet verirken, 1'ine de bir yöneticinin neden olduğu tespit edildi. Ay boyunca yaşanan 32 vakanın 28'i hem sözlü hem fiili, 4'ü ise sözlü olarak vuku buldu.

"ŞİDDET VAKALARINA YOL AÇAN 47 SALDIRGANIN 14'Ü HAKKINDA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMADIĞI GÖRÜLDÜ"

Şiddet olaylarının adresi ise genel itibarıyla yine değişmedi. 32 şiddet olayının 29'u hastanelerde, 1'i aile sağlığı merkezinde, 1'i eczanede, 1'i ise sahada yaşandı. Haziran ayında 22 doktor, 10 hemşire, 3 güvenlik görevlisi, 2 eczacı, 5 diğer sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı. Şiddet vakalarına yol açan 47 saldırganın 14'ü hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı görüldü. Gözaltına alınan 10 saldırgan ise serbest bırakıldı. 11 saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken, 12 saldırgan da tutuklandı.

Öte yandan haziran ayı içerisinde İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, şiddete karşı önemli bir karara imza attı. İstanbul Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi Adli Tıp Birimi'nde, 27 Mart'ta bir doktora bıçakla saldıran K.A, silahla tehdit suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezada herhangi bir indirime gidilmedi."

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, bugün yaptığı yazılı açıklama ile raporu değerlendirdi. Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

"CEZALAR NE KADAR ARTIRILIRSA ARTTIRILSIN, MAALESEF CAYDIRICI OLMUYOR. BU NEDENLE TOPLUMSAL DUYARLILIK ŞARTTIR"

"Çalışanları hedef alan şiddet her geçen gün derinleşen bir sorun olarak sağlık sistemini tehdit etmektedir. Doktor Ekrem Karakaya'nın katledilmesi bu durumun ne denli ciddi olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu ve benzer olaylar nedeniyle, sağlık çalışanları işlerine korkarak gider oldular. Meselenin bu noktaya gelmesinde, suçlu aramayı bir tarafa bırakıp, sorunun kökten çözümü için herkesin seferber olması lazım. Bunun için öncelikli görev Sağlık Bakanlığı'na düşmektedir. Sorunun kökten çözümünün yegane yolu, toplumsal duyarlılığı artırmaktır. Cezalar ne kadar artırılırsa arttırılsın, maalesef caydırıcı olmuyor. Bu nedenle toplumsal duyarlılık şarttır. Bunun yanında, sağlık merkezlerinde güvenlik tedbirlerini artırmak gerekmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığın bazı hastane girişlerine teknolojik sistemler kurması, önemli bir adımdır. Bu uygulamanın acilen yurt geneline yayılması gerekmektedir."