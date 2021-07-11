Üye Girişi
Şah damarı kesilen işçi 3 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Şah damarı kesilen işçi 3 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

11.07.2021 11:05

ANKARA'da taş ocağında çalışırken balyozla parçaladığı taştan sıçrayan demir parçası boynundaki şah damarını kesen Gökhan Toz (20) doktorların yüzde 1 yaşama şansı vermesine rağmen 3 saat süren ameliyatla hayata tutundu.

ANKARA'da taş ocağında çalışırken balyozla parçaladığı taştan sıçrayan demir parçası boynundaki şah damarını kesen Gökhan Toz (20) doktorların yüzde 1 yaşama şansı vermesine rağmen 3 saat süren ameliyatla hayata tutundu. Gökhan Toz, "Doktorumuz ameliyattan çıktıktan hemen sonra babam kapıda 'Hocam oğluma ne oldu' diye sorduğunda o da 'Mucize oldu, yüzde 1 ihtimal o beklemediğimiz şey gerçekleşti' diye cevap vermiş" dedi. Osmaniye'den Ankara'ya çalışmak için gelen Gökhan Toz, Gölbaşı ilçesindeki taş ocağında işbaşı yaptı. Gökhan Toz'un 1 Temmuz'da balyozla parçaladığı taştan fırlayan demir parçası boynuna isabet etti. Kanlar içinde kalan Toz, iş arkadaşları tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Gazi Üniversitesi Hastanesi Kalp-Damar Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde 1 santimlik demir parçasının Toz'un şah damarını kestiği belirlendi. Doktorların yaşama şansını az bulduğu Toz, ameliyata alındı. Gökhan Toz, 3 saat süren ameliyatla hayata tutundu.

'DOKTORLAR YÜZDE 1 YAŞAR DEMİŞ'

Gökhan Toz, boynuna parça girdiğini hissettiğini o an nefesinin kesildiğini belirterek, "Soluksuz kaldım. Ölüm korkusu o an kan fışkırdığını gördüğüm için tabii ki de aklıma geldi. Çünkü ucu karanlık bir yol. Hastanede ameliyata alınacağım söylendiğinde hocamıza 'Yapacak bir şey yok, ne gerekiyorsa yapalım. ya öleceğiz ya çıkacağız' dediğimi hatırlıyorum. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra babamla ilk konuşmamızda bana büyük bir şey atlattığımı söyledi. Doktorlar babama çok riskli bir ameliyata alındığımı ve 'Yüzde 1 ihtimal var, yaşarsa mucize olur, genel itibarıyla kurtulma ihtimali yok' demişler. Ama doktorumuz ameliyattan çıktıktan hemen sonra babam kapıda 'Hocam oğluma ne oldu' diye sorduğunda o da 'Mucize oldu, yüzde 1 ihtimal gerçekleşti' diye cevap vermiş" dedi.

'EN KRİTİK AN TÜP YERLEŞTİRMEYDİ'

Toz'un doktoru Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hikmet Selçuk Gedik, ameliyatın 3 saat sürdüğüne dikkat çekerek, "Ameliyatın en kritik anlarından biri soluk borusuna tüp yerleştirme kısmında yaşandı. Çünkü boyundaki pıhtı, yoğun kan akışı, damardan fışkıran kan boyunda öyle bir sertlik ve sıkıştırma yapmıştı ki soluk borusunun girişi tamamen kapanmış gibiydi. Bronkoskopi eşliğinde çok zor tüp yerleştirdikten sonra ancak hastayı uyutabildik. Boyun bölgesi hem beynini besleyen şah damarı hem de çok önemli sinirlerin geçtiği bir bölgedir. Hele de böyle ciddi bir yaralanmada siz daha hastanın cildine bistüri değdirdiğinizde bile yoğun bir kanama ile karşılaşırsınız. 'Göz gözü görmüyor' dediğiniz bir ortamda bu yapılara zarar vermeden bir yandan kan pıhtılarının içinde çamur gibi bir oluşumla dokuların ne olduğunu anlamaya çalışacaksınız, bir yandan da çok yoğun kan akışını durdurup ve bu zamanda da beynin kan akışını kestiğiniz için dakikalar içinde damarı tamir edip işinizi bitireceksiniz. Yoksa 'kanamayı durdurduk; ama beyin öldü' dersiniz; işte bu işin en zor kısmı budur. Çok şükür Gökhan kardeşimizde böyle bir şey olmadı. Başarı tüm ekip arkadaşlarımızın ortak çalışmasının sonucudur" diye konuştu.

Şah damarı kesilen işçi 3 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu
Şah damarı kesilen işçi 3 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu
Şah damarı kesilen işçi 3 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu
Şah damarı kesilen işçi 3 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu
Şah damarı kesilen işçi 3 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu
Şah damarı kesilen işçi 3 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu
Şah damarı kesilen işçi 3 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu
Şah damarı kesilen işçi 3 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

Devlet Hastanesi, Osmaniye, Ankara, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şah damarı kesilen işçi 3 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona geldi 16:27 Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti 16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor 15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak 15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı 14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı 14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı 14:08 Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti 13:22 Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:11 Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak
15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
15:05 Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış
15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak
14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı
14:44 Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti
14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
13:58 İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
Tartışmanın dozu yükseliyor! Kendisi için Tartışmanın dozu yükseliyor! Kendisi için "çürümüş zihniyetli" diyen Bakan Varank'a Naci Görür'den yanıt: Objektif olan her insan görür         
16:30
Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti         
16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak         
15:56
Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış         
15:06
Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı         
15:03
Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti         
14:45
Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti         
14:14
Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor         
13:34
Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı         
11:32
Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar         
10:08
15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı 15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
09:59
Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu         
09:45
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 16:40:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şah damarı kesilen işçi 3 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement