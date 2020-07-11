Sahil bandında Maske denetimleri sürüyor - Son Dakika

Sahil bandında Maske denetimleri sürüyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Polis ekipleri ve Belediye Turizm Zabıtası ekipleri, ilçe genelindeki cadde, sokak, açık alanlarda maske denetimi yaptı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Polis ekipleri ve Belediye Turizm Zabıtası ekipleri, ilçe genelindeki cadde, sokak, açık alanlarda maske denetimi yaptı. Maskeyi uygun takmayan uyarılırken, olmayanlara 900 lira cezai işlem uygulandı.


Akçakoca Polisi ve Akçakoca Belediyesi Turizm Zabıtası Ülke genelinde bir çok şehirde uygulanan maske kuralı ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Özellikle hafta sonları sahil bandında vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ekipler tarafından yapılan denetimlerde özellikle çene altı maske kullananlar ikan edildi. Maske takmayan kişilere ise ekipler tarafından 900 lira cezai işlem uygulandı. Yetkililer uygulamaların hafta sonları Akçakoca ilçesinin kalabalık olduğu günler ağırlıklı olmak üzere hafta içi de devam edeceğini bildirdiler. - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 18:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahil bandında Maske denetimleri sürüyor - Son Dakika
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