Sahillerdeki sahipsiz köpekler için mama yardımı bekliyorlar - Son Dakika
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Sahillerdeki sahipsiz köpekler için mama yardımı bekliyorlar

6 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan kendi imkanları ile satın aldıkları mamalarla sahillerde bulunan sahipsiz köpekleri besleyen 3 vatandaş, köpekler için yardım maması istedi.

Sahillerdeki sahipsiz köpekler için mama yardımı bekliyorlar, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan kendi imkanları ile satın aldıkları mamalarla sahillerde bulunan sahipsiz köpekleri besleyen 3 vatandaş, köpekler için yardım maması istedi.


Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Onur Akay, Cenk Şen ve Tuğberk Cici isimli 3 vatandaş, ilçede yaz sezonunda turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahillerde, sezonun bitmesi ile aç kalan köpekler için harekete geçti. Akay, Şen ve Cici, kendi imkanlarıyla aldıkları mamalarla sahildeki sahipsiz köpekleri besliyor. Kendi imkanlarıyla sahillerde bulunan tüm köpeklere yetecek kadar mama alamadıklarını söyleyen Akay, Şen ve Cici, vatandaşlardan köpeklerin aç kalmaması için destek istedi.


Köpeklerin aç kalmasının kendilerini üzdüğünü söyleyen Onur Akay, "Biz bu mamaları kendi imkanlarımızla alıyoruz. Elimizden bu kadar geliyor. Soğuk günlerde sahilde çok başıboş ve sahipsiz köpek var. Hepsine yetişemiyoruz. Eğer bize yardım ulaşırsa durumu daha kötü, sahipsiz ve aç köpeklere ulaşırız. Biz para istemiyoruz, bize mama almaları yeterli. Mamaları yerken o kadar mutlu oluyorlar ki bu bize yeter" dedi. - KOCAELİ

Kandıra, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
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