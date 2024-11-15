Şahindur'dan Özdağ'a Ziyaret - Son Dakika
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Şahindur'dan Özdağ'a Ziyaret

Şahindur\'dan Özdağ\'a Ziyaret

Genç Parti Başkanı Şahindur, Zafer Partisi Lideri Özdağ'ı ziyaret etti, teşkilat çalışmalarını sürdürüyor.

15.11.2024 16:07
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(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

Murat Hakan Uzan'dan 29 Eylül'de koltuğu devralan Genç Parti Genel Başkanı Şahindur, başkentte yapacağı liderler turu kapsamında ilk olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ı ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmeye, Genç Parti Genel Sekreteri Uğur Toptaş ve Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İlker Çoban da katıldı.

Genç Parti, 2023 Genel ve Yerel Seçimleri'nde karşılıksız olarak Türkiye İttifakı'na destek verdi. 16 yıl sonra girdiği 2023 seçimlerinde yaklaşık 113 bin oy alan Genç Parti, 10'uncu sırada yer aldı.

81 ilde teşkilatlanmak için çalışmalara devam eden Genç Parti, Manifesto Kurultayı yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: ANKA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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