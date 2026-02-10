Sahte Alkol Operasyonu: 38 Litre Ele Geçirildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sahte alkol üretip sattığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı'da sahte içki üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Zanlının ev ve iş yerinde yapılan aramada, 38 litre sahte alkol, 8 litre etil alkol, 7 aroma verici kit, 1 kuru sıkı tabanca ile 50 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan jandarmadan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sakarya İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı mücadelemiz devam etmektedir. Kararlılıkla yapmış olduğumuz operasyonlarımız bir tek suçlu ve suç unsuru kalmayana kadar hız kesmeden devam edecektir."