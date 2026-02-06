Sahte Belge Operasyonu: 65 Lüks Araç Ele Geçirildi

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Ticaret Bakanlığı, Sarp Gümrük Kapısı'ndan sahte emeklilik belgeleri ibraz edilerek yurda sokulan araçlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, toplam değeri 600 milyon lirayı bulan 65 lüks araca el konulduğunu, 18'i kamu görevlisi 22 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Artvin, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere çeşitli illeri kapsayan risk analizi çalışmaları sonucunda operasyon düzenlendi. Yaklaşık 18 ay süren teknik ve fiziki takiplerin ardından gerçekleştirilen operasyonda, sahte emeklilik belgeleri kullanılarak yurda giriş işlemleri tamamlanan 65 lüks araç tespit edildi ve el konuldu.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, araçların yurda giriş işlemlerinde usulsüzlüğe karıştıkları belirlenen 18'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ile Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen "rüşvet" suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Gümrükler Muhafaza Teşkilatı'nın kaçakçılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanarak, olayla ilgili soruşturmanın Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği kaydedildi.