'SAHTE DOKTOR' AYŞE ÖZKİRAZ'A 13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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'SAHTE DOKTOR' AYŞE ÖZKİRAZ'A 13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

16.12.2022 16:29

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz (20) hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz (20) hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim günü tutuklandı. Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Ayşe Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı, reddedildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mehmet YİRUN- Onur KAYA/TEKİRDAĞ, (DHA)-

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 'SAHTE DOKTOR' AYŞE ÖZKİRAZ'A 13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'SAHTE DOKTOR' AYŞE ÖZKİRAZ'A 13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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