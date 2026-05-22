Sahte e-imza davasında karar açıklandı

22.05.2026 10:42
Ankara'da sahte diploma ve sürücü belgesi skandalında 286 sanıktan 257'si mahkum edildi. Örgüt lideri Ziya Kadiroğlu'na 116 yıl hapis cezası verilirken, diğer sanıklara 31-94 yıl arasında cezalar kesildi.

ANKARA’da kamu kurumları yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği iddiasına ilişkin 286 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Ziya Kadiroğlu hakkında 116 yıl 3 ay hapis cezası kararı verilirken, diğer 256 sanık 31 yıl 5 ay ile 94 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde ceza aldı, 29 sanık ise beraat etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen e-imza soruşturması kapsamında 3 ayrı iddianame hazırlandı. İddianamelerde toplam 286 kişi hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' gibi çeşitli suçlarından dava açıldı. Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 dosya birleştirildi.

257 SANIK HAKKINDA MAHKUMİYET KARARI

Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen davaya aralarında örgüt elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 29 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları katıldı. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme 286 sanıktan 257’si hakkında mahkumiyet kararı verirken 29 sanık hakkında beraat kararı verdi.

Mahkeme, suç örgütü kurucusu ve lideri olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Ziya Kadiroğlu hakkında 116 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti. Suç örgütü üyesi sanıklar Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan, Mihyeddin Yakışır ve Yalçın Maraşlı’ya 94 yıl 10 ay, Ali Çiçekli’ye 86 yıl 6 ay, Taner Dağhan’a 53 yıl 7 ay, Yaren Özkarakaş’a 44 yıl 9 ay, Gülseren Üstün’e 40 yıl 9 ay, Fuat Tanış Arslan’a 38 yıl 5 ay, Oğuz Deniz’e 31 yıl 5 ay, Oğuzhan Ercan’a 36 yıl 11 ay, İbrahim Akyüz’e 31 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, dosya kapsamında tutuklu bulunan 29 sanıktan örgüt lideri ve örgüt üyelerinin tamamı olan 15 sanığın tutukluluk halinin devamına, diğer 14 sanığın ise hükümle birlikte tahliyesine karar verdi. 

Kaynak: DHA

