Sahte içki felaketi yaşattı! Baba yoğun bakımda, oğlu görme kaybı yaşadı - Son Dakika
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Sahte içki felaketi yaşattı! Baba yoğun bakımda, oğlu görme kaybı yaşadı

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İstanbul'da 4 günde 37 kişiyi canından eden sahte içki felaketinin ardından bir kötü haber daha geldi. Küçükçekmece'de baba ve oğlu evde sahte içki içmeleri sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Baba Ahmet İnan yoğun bakıma alınırken, oğlu Ali Can İnan'da ise görme kaybı oluştu.

17.01.2025 10:53  Güncelleme: 11:08
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İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 4 günde 37'ye yükseldi. Küçükçekmece'de ise çıkan haberlere aldırış etmeyen baba ve oğlu, sahte içki nedeniyle hastanelik oldu.

BABA VE OĞLU SAHTE İÇKİ İÇTİLER

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Ali Bey Sokak'ta bir dairede meydana geldi. Ahmet İnan (50) ve oğlu Ali Can İnan (27) evde sahte içki içti. Bir süre sonra Ahmet İnan'ın fenalaştı. İhbar üzerine eve sağlık ekibi geldi.

BABA YOĞUN BAKIMDA, OĞLUNDA GÖRME KAYBI VAR

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet İnan yoğun bakıma alınırken, Ali Can İnan'da görme kaybı oluştu. Baba ve oğlunun hastanede tedavileri sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan sahte-kaçak alkol kullanımı ve satışıyla ilgili devam eden operasyonlarda; piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklandı. 8 şüphelinin işlemleri devam ederken, 3 kişi serbest bırakıldı.

29 TON SAHTE ALKOL YAKALANDI

1 Ocak'tan bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konuldu. Sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin işyeri ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam ediyor. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştu.

Sahte içki felaketi yaşattı! Baba yoğun bakımda, oğlu görme kaybı yaşadı

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Son Dakika Gündem Sahte içki felaketi yaşattı! Baba yoğun bakımda, oğlu görme kaybı yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Murat:
    Allah'ın yasakladığı HARAMLARDAN uzak durun...!!!!! İşte böyle sonunuz felaket olur ey insanoğlu.!! 147 118 Yanıtla
  • Mehmet null:
    ALLAHU TEA HARAM ETTÎYSE VARDIR BİR HİKMETİ 126 77 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    şimdi içenler yargılasan dicekler özgür ülkeyiz bana ickinin tek faydası söylesinler bi baba oğul niye içki içer nyse Allah rahmet eylesin ölenlere 87 74 Yanıtla
  • Saim Akkuzu:
    Burada yorum yazanların çoğu ana kuzuları, alkol kullananın halinden anlamaz. Alkol çok pahallı, 10 tl ye mal olan bir alkol 100 tl ye satılıyor, napsın gariban. 73 29 Yanıtla
  • Apple User:
    ALKOL SAĞLIĞA VE VARLIĞA ZARARLIDIR. FERDİ ERDOĞAN. YAŞAM KOÇU. 25 69 Yanıtla
  • Şükrü KARAKAŞ:
    yani ne zorunuz var. üretsinler. yavaş yavaş temizlik oluyor. 47 46 Yanıtla
  • Gencer Guney:
    Zengin zaten orijinal alıyor fakirler ölüyor, Devletin hatası hem pahalı hem denetim yok, insanları haram mı helal mi yargılamayın, Bu ülkenin vatandaşı hepsi yazık 52 5 Yanıtla
  • yayla034:
    yapmayın değerli devlet büyükleri bırakın bu ÖTV meselesini içen içsin içmeyen içmesin, illerde içilmesini istemiyorsanız fiyat artışı yerine üretimini ve satışını yasaklamayı neden tercih etmiyorsunuz ? çünkü kazanç kapısı çok kaymaklı da ondan dimi ? 41 7 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Birde aldırış etmemişler,bu bir intihar gibi birşey 31 3 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    baba oğul. 17 8 Yanıtla
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