Sahte Kimlikli Sürücü TIR'a Çarptı, Hayatını Kaybetti

31.01.2026 15:39
Edirne'de E.Ş.I., sahte kimlik ve sürücü belgesiyle TIR'a çarparak yaşamını yitirdi. 19 dosyadan ceza arandığı belirlendi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü E.Ş.I. (40) hayatını kaybetti. Üzerinde A.G. (40) adına düzenlenmiş sahte kimlik ve sürücü belgesi çıkan E.Ş.I.'nın gerçek kimliği, cep telefonundan nişanlısının ağabeyi E.I.'nın araması sonucu belirlendi. E.Ş.I.'nın 19 dosyadan toplam 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Keşan- Edirne kara yolu Çöpköy kavşağında meydana geldi. Keşan'dan, Edirne yönüne giden E.Ş.I. yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden O.U. (32) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü E.Ş.I. ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü E.Ş.I., kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.Ş.I.'nın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu. TIR şoförü O.U. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma, E.Ş.I.'nın üzerinde A.G. adına düzenlenmiş kimlik ve sürücü belgesi buldu. Ekipler, A.G.'nin yakınlarına bilgi vermek istedi. Yapılan görüşmede ise A.G.'nin hayatta olduğu belirlendi. Bunun üzerine ölen kişinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu sırada çalan cep telefonu araması cevaplandı. Cep telefonundan arayanın ölen kişinin nişanlısının ağabeyi E.I. olduğu ve ölenin gerçek isminin E.Ş.I. olduğunu söylediği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı parmak izi çalışmasında da kazada hayatını kaybeden kişinin E.Ş.I. olduğu doğrulandı.

E.Ş.I.'nın yapılan UYAP sorgulamasında 'Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama', 'Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Başkasına ait banka hesaplarını ilişkilendirerek sahte banka veya kredi kartı üretme ve satma' suçlarından 19 dosyadan toplam 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

