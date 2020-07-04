Sahte konteyner satıcıları 2 kişiyi dolandırdı - Son Dakika

Sahte konteyner satıcıları 2 kişiyi dolandırdı

Samsun'un Alaçam ilçesinde internet üzerinden konteyner almak isteyen 2 kişi dolandırıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde internet üzerinden konteyner almak isteyen 2 kişi dolandırıldı.

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İnternet siteleri üzerinden bölgesel reklam veya ilanlar vererek konteyner satıcısı gibi kendilerini tanıtıp mağdurlarla çeşitli cep telefonları ile irtibata geçen dolandırıcılar Alaçam'da 2 kişiyi dolandırdı.


İkinci el al-sat yapan bir internet sitesinden konteyner almak için bir şirketle görüşen vatandaş, 7 bin liraya anlaştığı konteyner için ödeme yaptı. Ödemeyi alan sözde firma yetkilileri konteyneri kamyonla gönderdiklerini söylediler. Aldığı konteyner gelmeyince firma yetkililerini arayıp bilgi almak istedi. Numarayı defalarca arayan mağdur vatandaş, dolandırıldığını anlayarak Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek firmadan şikayetçi oldu. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.


Alaçam'da bir başka vatandaş da aynı firmadan konteyner almak için 9 bin lira gönderdiği, konteynerin kendisine ulaşmadığı öğrenildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. - SAMSUN

Samsun, Alaçam, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 17:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte konteyner satıcıları 2 kişiyi dolandırdı - Son Dakika
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