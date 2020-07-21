Sahte para operasyonunda yakalanan sürücünün ehliyeti de sahte çıktı - Son Dakika

Zanlılar, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine teslim edildi.

Şüpheli sürücünün ehliyetinin de sahte olduğu belirlendi.

Sürücü ile beraberindeki kişi gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, 100'lük banknotlar halinde sahte 3 bin lira ele geçirildi.

Samsun 'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin ehliyetinin de sahte olduğu anlaşıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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