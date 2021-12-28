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Sahte pasaport ile ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ şüphelisi Rus vatandaşı yakalandı - Son Dakika

Sahte pasaport ile ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ şüphelisi Rus vatandaşı yakalandı

28.12.2021 14:20

Sahte pasaport ile ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ şüphelisi Rus vatandaşı yakalandı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyon neticesinde sahte pasaportla ülkeye giriş yapmaya çalışan Özbek asıllı Rus...

Sahte pasaport ile ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ şüphelisi Rus vatandaşı yakalandı

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyon neticesinde sahte pasaportla ülkeye giriş yapmaya çalışan Özbek asıllı Rus vatandaşı B.V. yakalandı. Şahıs üzerinde yapılan incelemeler sonucunda DEAŞ terör örgütü mensubu olabileceği değerlendiriliyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Uluslararası Risk Analiz Grubu görevlileri tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Kiev'den gelen uçaktan inen yolculara yönelik yapılan kontrollerde sahte pasaportla ülkeye giriş yapmaya çalışan Özbek asıllı Rus vatandaşı B.V. yakalandı. 24 yaşındaki B.V.'nin üzerinde ve yanında bulundurduğu eşyalarında yapılan aramalar sonucunda çok sayıda farklı ülkelere ait sahte kimlik, pasaport ve ehliyetin bulunduğu, sahte kimlik bilgileri ile oluşturulmuş ülkeler arası seyahat amacıyla kullanılan Covid-19 PCR test sonuçları, sahte pasaportlarında farklı ülkelere giriş-çıkış damgalarının bulunduğu tespit edildi. Elde edilen dijital dokümanların özel ekip tarafından incelenmesi sonucunda, sahte pasaport, kimlik, ehliyet yapımında kullanılan çok sayıda amblem, fotoğraf, lamine, farklı ülkelere ait çeşitli kimlik, ehliyet, pasaport örnekleri, QR kod örnekleri, ülkelere ait damga fotoğrafları, noter ve yeminli mütercim tercüman kaşeli boş evraklar, sahte ve gerçek kimlik bilgileri ile oluşturulmuş Covid-19 PCR test sonuçları, sahte kira sözleşmeleri, farklı ülkelere ait sahte doğum belgeleri, pres ve baskı kalitesi yüksek çözünürlükte olan yazıcı, farklı ülkelere ait vize belgelerine ait fotoğraflar, DEAŞ terör örgütü üyesi şahıslara ait çok sayıda fotoğraf, video, DEAŞ terör örgütünün eylem ve infazlarına ait görüntüler, DEAŞ terör örgütüne müzahir olarak yayın yapan illegal yayın organlarına ait videolar tespit edildi. B.V. isimli Rus vatandaşı olan şahsın DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösterdiği ve müzahir şahıslara sahte kimlik sağlıyor olabileceği değerlendirilerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği öğrenildi.

Sahte pasaport ile ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ şüphelisi Rus vatandaşı yakalandı
Sahte pasaport ile ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ şüphelisi Rus vatandaşı yakalandı
Sahte pasaport ile ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ şüphelisi Rus vatandaşı yakalandı
Sahte pasaport ile ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ şüphelisi Rus vatandaşı yakalandı
Sahte pasaport ile ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ şüphelisi Rus vatandaşı yakalandı
Sahte pasaport ile ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ şüphelisi Rus vatandaşı yakalandı

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Münir Karaloğlu, Pasaport, DEAŞ, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte pasaport ile ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ şüphelisi Rus vatandaşı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte pasaport ile ülkeye giriş yapmaya çalışan DEAŞ şüphelisi Rus vatandaşı yakalandı - Son Dakika
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