Sahte tarihi eserlerle yakalandılar
51 dakika önce
Sivas'ın Gemerek ilçesinde 3 kişi, satmaya çalıştıkları sahte tarihi eserlerle yakalandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:33 Kaynak: İHA
'ın Gemerek
ilçesinde 3 kişi, satmaya çalıştıkları sahte tarihi eserlerle yakalandı.
Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi satmaya çalıştıkları sahte tarihi eserlerle yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte 5 adet sahte altın Meryem Ana
heykeli, 6 sahte altın bilezik, 4 adet define arama çubuğu ele geçirildi. Alınan ifadelerinin ardından dolandırıcılık suçlaması ile adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı. - SİVAS
Mahalleyi tedirgin eden esrarengiz sesin sırrı çözüldü
Polis aracına çarpıp kaçan sürücü kamyonetin altında yakalandı
Melih Gökçek'ten İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı
Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu!