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Sahte tarihi eserlerle yakalandılar

51 dakika önce

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 3 kişi, satmaya çalıştıkları sahte tarihi eserlerle yakalandı.

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde 3 kişi, satmaya çalıştıkları sahte tarihi eserlerle yakalandı.

Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi satmaya çalıştıkları sahte tarihi eserlerle yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte 5 adet sahte altın Meryem Ana heykeli, 6 sahte altın bilezik, 4 adet define arama çubuğu ele geçirildi. Alınan ifadelerinin ardından dolandırıcılık suçlaması ile adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:33 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Gemerek, 3. Sayfa
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